"Тучи развеются": синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Синоптики сообщают, что в воскресенье ожидается гораздо меньше осадков по всей Украине, чем в субботу

22 июля, в воскресенье ожидается теплая дождливая погода, однако жителям южных и центральных регионов нашей страны это не грозит. На территории Украины обещается теплая и, местами, даже жаркая погода. Об этом сообщается в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики сообщают, что в воскресенье по сравнению с субботой риск выпадения осадков в виде дождя существенно ниже. Так, в Черкасской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской области, а также на Крымском полуострове ожидается теплая и ясная погода с переменной облачностью. В остальных регионах высок риск грозовых ливней.

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Ожидается западный и северо-западный ветер 3-8 м/с. Во время гроз могут наблюдаться шквалы. Средняя температура воздуха по всей стране +26… +30 градусов тепла. Холоднее всего будет на Западе – от +25 до +28 градусов. В центральных и северных регионах в среднем теплее на 1 градус, чем на Западе.

На Юге ожидается от +26 до +31 градусов тепла в течение дня. Несмотря на то, что в южных регионах будет ясно, теплее всего будет на Востоке страны — столбики термометров покажут от 29 до 31 градуса со знаком плюс. Ночью минимальный показатель тепла опустится до +13 градусов (Закарпатская область).

Скриншот прогноза погоды на 22 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, что в субботу, 21 июля, в большей части Украины стоит ожидать грозовых фронтов, жаркой и облачной погоды.

Видео: (video.rbc.ua)