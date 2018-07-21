"Хмари розвіються": синоптики дали прогноз погоди на неділю

Ілюстративне фото: (pixabay.com)

Синоптики повідомляють, що у неділю очікується набагато менше опадів по всій Україні, ніж у суботу

22 липня, в неділю очікується тепла дощова погода, однак жителям південних і центральних регіонів нашої країни це не загрожує. На території України обіцяється тепла і, місцями, навіть спекотна погода. Про це повідомляється в прогнозі Українського гідрометцентру.

Синоптики повідомляють, що у неділю у порівнянні з суботою ризик випадання опадів у вигляді дощу істотно нижче. Так, у Черкаській, Полтавській, Вінницькій, Кіровоградській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській та Херсонській області, а також на Кримському півострові очікується тепла і ясна погода з мінливою хмарністю. В інших регіонах високий ризик грозових злив.

Ілюстративне фото: (pixabay.com)

Очікується західний і північно-західний вітер, 3-8 м/с. Під час гроз можуть спостерігатися шквали. Середня температура повітря по всій країні +26... +30 градусів тепла. Найхолодніше буде на Заході – від +25 до +28 градусів. У центральних і північних регіонах в середньому тепліше на 1 градус, ніж на Заході.

На Півдні очікується від +26 до +31 градусів тепла протягом дня. Незважаючи на те, що в південних регіонах буде ясно, найтепліше буде на Сході країни — стовпчики термометрів покажуть від 29 до 31 градусів зі знаком плюс. Вночі мінімальний показник тепла опуститься до +13 градусів (Закарпатська область).

Скріншот прогнозу погоди на 22 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що в суботу, 21 липня, на більшій частині України варто очікувати грозових фронтів, жаркої та хмарної погоди.

Відео: (video.rbc.ua)