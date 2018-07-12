"Твари, ничего святого": жители Киева озабочены массовыми смертями уток в озерах (фото)

Иллюстративное фото (pixabay.com/2554813)

Активисты переживают за здоровье детей, домашних любимцев и уток

В микрорайоне Теремки-2 в озере, которое там находится, массово погибают утки. Жители считают, что их могли отравить. Об этом сообщается на странице "Громада Теремки-2" в Facebook.

Недавно у озера хотели установить очередной МАФ. Горожане тут же возмутились и пожаловались в полицию. Ответа пока не поступило, но уже 8 июля, в воскресенье, начали приходить сообщения о массовой гибели уток именно на этом озере.

Фото: facebook.com/maks7kiev

"Не хочется пока проводить параллели, время покажет. Но, действительно, вчера жители зафиксировали многочисленное количество трупов и полуживых уток на первом озере", - написано в публикации.

Фото: facebook.com/maks7kiev

Перед приездом на место патруля полиции трупы птиц были убраны неизвестными. Одну полуживую утку удалось спасти и отправить орнитологу в приют. На следующий день произошла подобная ситуация.

Началась работа со специалистами. Они говорят, что это очень похоже на массовое отравление.

Фото: facebook.com/maks7kiev, facebook.com/kate.taran.52

Активист Макс Юрьев рассказал на своей Facebook-странице: "Четвертый день мрут утки и другие птицы на Теремковском озере возле церквей. Счет идет на сотни. Местные боятся за здоровье детей и домашних животных, поэтому за собственные средства заказали анализы воды и мертвых птиц, а еще живых спасают как могут".

Местные жители предоставляют финансовую помощь. Большая часть средств идет в приют, другую часть – переведут на счет KyivAnimal Rescue Group, как рассказала активистка Покахонтас Кампучійська.

Пользователи возмущены происходящим. "Блин, как жалко", "Строительная мафия. Твари. Ничего святого...", "Блин, это же такое красивое озеро. Было...", "Эту мафию застройщиков поддерживает наш мэр Кличко, предатель столицы", "Уверен, застройщик травит, чтобы потом осушить озеро и построить очередное жк", - прокомментировали они.

Скриншот комметариев (facebook.com/maks7kiev)

Напомним, киевлян предупредили о коварном мошеннике.

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