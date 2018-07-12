"Тварюки, нічого святого": мешканці Києва стурбовані масовими смертями качок в озерах (фото)

Ілюстративне фото (pixabay.com/2554813)

Активісти переживають за здоров'я дітей, домашніх улюбленців і качок

В мікрорайоні Теремки-2 в озері, яке там знаходиться, масово гинуть качки. Жителі вважають, що їх могли отруїти. Про це повідомляється на сторінці "Громада Теремки-2" у Facebook.

Нещодавно біля озера хотіли встановити черговий МАФ. Городяни відразу ж обурилися і поскаржилися в поліцію. Відповіді поки що не надійшло, але вже 8 липня, у неділю, почали приходити повідомлення про масову загибель качок саме на цьому озері.

Фото: facebook.com/maks7kiev

"Не хочеться поки проводити паралелі, час покаже. Але, дійсно, вчора жителі зафіксували численну кількість трупів і напівживих качок на першому озері", - написано в публікації.

Фото: facebook.com/maks7kiev

Перед приїздом на місце патруля поліції трупи птахів були прибрані невідомими. Одну напівживу качку вдалося врятувати і відправити орнітологу в притулок. На наступний день відбулася подібна ситуація.

Почалася робота з фахівцями. Вони кажуть, що це дуже схоже на масове отруєння.

Фото: facebook.com/maks7kiev, facebook.com/kate.taran.52

Активіст Макс Юр'єв розповів на своїй Facebook-сторінці: "Четвертий день мруть качки та інші птахи на Теремковському озері біля церков. Рахунок йде на сотні. Місцеві бояться за здоров'я дітей і домашніх тварин, тому за власні кошти замовили аналізи води і мертвих птахів, а ще живих рятують як можуть".

Місцеві жителі надають фінансову допомогу. Велика частина коштів йде в притулок, іншу частину – переведуть на рахунок KyivAnimal Rescue Group, як розповіла активістка Покахонтас Кампучійська.

Користувачі обурені тим, що відбувається. "Блін, як шкода", "Будівельна мафія. Тварюки. Нічого святого...", "Блін, це ж таке красиве озеро. Було...", "Цю мафію забудовників підтримує наш мер Кличко, зрадник столиці", "Впевнений, забудовник труїть, щоб потім осушити озеро і побудувати чергове жк", - прокоментували вони.

Скріншот комметариев (facebook.com/maks7kiev)

Нагадаємо, киян попередили про підступного шахрая.

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