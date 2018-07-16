"Ты, тварь, кто такая?" Опубликовано видео допроса Pussy Riot, которые выбежали на поле во время ЧМ 2018

Скриншот видео (youtube.com/wearepussyriot)

В сети появилось начало допроса скандальной группы

В сети появилось видео начала допроса участников скандальной российской группы Pussy Riot, которые выбежали в полицейской форме на поле во время финального матча на ЧМ 2018. Соответствующее видео опубликовано на странице издания Grani.ru в Facebook.

Инцидент случился на 52-й минуте матча. Участников схватили и вывели с поля. Как сообщает издание, были задержаны издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, Ника Никульшина, Ольга Курачева и Ольга Пахтусова.

Участники группы провели акцию под названием "Миллиционер вступает в игру" для того, чтобы привлечь внимание общественности к определенным вопросам. У них есть ряд требований, которые они хотят, чтобы власти исполнили.

Видео: требования группы Pussy Riot (youtube.com/wearepussyriot)

Задержанных доставили в отдел полиции "Лужники". В сеть слили видео начала их допроса.

На кадрах видно двух участников акции, с которыми грубо разговаривает мужской голос – по всей видимости, сотрудник полиции.

"Наручники мне сюда! На обоих! Ты, тварь, кто такая?! Фамилия, имя, отчество?! Что, решили Россию обос*ать? А вы знаете, что Россия за это будет штрафные санкции платить ФИФА?.. Вы Россию подставили", - кричит он.

Задержание Верзилова на финале ЧМ-2018 Мусор жалеет, что сейчас не 37-й год и нельзя расстрелять Peter Verzilov за акцию во время финала ЧМ-2018. Подробности: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.271534.html Опубліковано Grani.Ru Неділя, 15 липня 2018 р.

Видео: допрос (facebook.com/GraniRu)

На задержанных составили протоколы по статьям за нарушение правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях и за незаконное ношение форменной одежды правоохранительных органов.

Пользователи в сети неоднозначно восприняли видео с требованиями участников группы Pussy Riot. Вот, что они пишут:

"Вы молодцы и просто супер!"

"Кучка дебилов. Ребята, если вы хотите что-то хорошее сделат - то не надо праздник для миллионов людей портить и кидать страну на круглую сумму штрафа"

"Позорище! Обязательно нужно было поднасрать во время чемпионата?"

"Благодаря вам, та витрина, которую строили во время ЧМ российские власти, рухнула и разбилась в дребезги. А Россия предстала во всем своем неприглядном виде - полицейское государство с ручным управлением автократа".

Скриншоты комментариев (youtube.com/wearepussyriot)

Ранее мы писали о том, что участники российской феминистской панк-рок-группы Pussy Riot выбежали на поле во время финального мачта ЧМ 2018 между Францией и Хорватией.

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