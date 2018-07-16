"Милиционер вступает в игру": Pussy Riot объяснила акцию во время финала ЧМ 2018

Скриншот видео (youtube.com/NEWS TV 24)

15 июля участники группы выбежали на поле во время матча

Участники российской феминистской панк-рок-группы Pussy Riot выбежали на поле во время финального мачта ЧМ 2018 между Францией и Хорватией. Группа рассказала на своей странице в Facebook, зачем они это сделали.

"МОЛНИЯ! Прямо сейчас — четверо участников Pussy Riot в финале Чемпионата Мира по футболу: "Миллиционер вступает в игру" на поле Чемпионата Мира!" – написано в начале публикации.

Видео: группа выбежала на поле (youtube.com/Discover24)

"Сегодня 11 лет как умер великий русский поэт Дмитрий Александрович Пригов. Пригов создал в русской культуре образ Милиционера, носителя небесной государственности", - рассказала скандальная группа.

Также участники привели примеры "земного полицейского" и "небесного полицейского" и сообщили о том, что у них есть ряд требований, которые, по их мнению, должны быть выполнены, чтобы "земной полицейский" не разрушал мир.

"Чемпионат Мира напомнил о возможности небесного милиционера в прекрасной России будущего, но каждый день, вступающий в игру без правил, земной милиционер разрушает наш мир.

Когда земной милиционер вступает в игру, мы требуем:

1. Освободить всех политических заключенных.

2. Не сажать за лайки.

3. Прекратить незаконные аресты на митингах.

4. Допустить политическую конкуренцию в стране.

5. Не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО.

6. Превратить земного милиционера в небесного милиционера", - написано в заявлении.

Пользователи неоднозначно восприняли поступок российской группы.

"Тупая пи**отня не в курсе, что у ФИФА давно правило трансляций - игнорить различных мудаков, выбегающих на поле. Не показывать и не комментировать. Так что стирайте шаровары, вы обос*ались", - написал один из пользователей.

"Небесный милиционер не выбежал бы на поле, испортив праздник - вы не просто поступили как куски говна, вы не поняли идею, которую пытались донести", - прокомментировал другой.

"Проблемы клоунадой не решаются", - написано в еще одном комментарии.

"Если смысл акции надо объяснять простынёй текста, то это не акция. А х**ня какая-то, простигосподи. Стыдно не знать основы акционизма, дурочки", - выступил пользователь против акции Pussy Riot.

Но есть и те, кто поддержал группу.

"Круто! Сложно не согласиться с требованиями. Девки с яйцами", - написано в комментарии.

"Молодцы", - прокомментировал пользователь.

Скриншоты комментариев (facebook.com/wearepussyriot)

Стоит отметить, что 15 июля состоялся финальный матч за первое и второе места в чемпионате мира по футболу между Францией и Хорватией. Франция победила со счетом 4:2. Это их первая победа за последние 20 лет.

Напомним, директор Института национальной памяти Владимир Вятрович опубликовал карикатуру, которая высмеивает россиян.

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