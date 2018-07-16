"Міліціонер вступає в гру": Pussy Riot пояснила акцію під час фіналу ЧС 2018

Скріншот відео (youtube.com/NEWS TV 24)

15 липня учасники групи вибігли на поле під час матчу

Учасники російської феміністської панк-рок-групи Pussy Riot вибігли на поле під час фінального матчу ЧС 2018 між Францією та Хорватією. Група розповіла на своїй сторінці в Facebook, навіщо вони це зробили.

"БЛИСКАВКА! Прямо зараз — четверо учасників Pussy Riot у фіналі Чемпіонату Світу з футболу: "Мілліціонер вступає в гру" на полі Чемпіонату Світу!" – написано на початку публікації.

Відео: група вибігла на поле (youtube.com/Discover24)

"Сьогодні 11 років як помер великий російський поет Дмитро Олександрович Прігов. Прігов створив у російській культурі образ Міліціонера, носія небесної державності", - розповіла скандальна група.

Також учасники навели приклади "земного поліцейського" і "небесного поліцейського" і повідомили про те, що у них є ряд вимог, які, на їх думку, повинні бути виконані, щоб "земний поліцейський" не руйнував світ.

"Чемпіонат Світу нагадав про можливості небесного міліціонера в прекрасній Росії майбутнього, але кожен день, вступаючий в гру без правил, земний міліціонер руйнує наш світ.

Коли земний міліціонер вступає в гру, ми вимагаємо:

1. Звільнити всіх політичних ув'язнених.

2. Не садити за лайки.

3. Припинити незаконні арешти на мітингах.

4. Допустити політичну конкуренцію в країні.

5. Не фабрикувати кримінальні справи і не тримати людей просто так в СІЗО.

6. Перетворити земного міліціонера в небесного міліціонера", - написано в заяві.

Користувачі неоднозначно сприйняли вчинок російської групи.

"Тупа пі**отня не в курсі, що у ФІФА давно правило трансляцій - ігнорити різних мудаків, які вибігали на поле. Не показувати і не коментувати. Так що періть шаровари, ви обіс*ались", - написав один з користувачів.

"Небесний міліціонер не вибіг би на поле, зіпсувавши свято - ви не просто вчинили як шматки гівна, ви не зрозуміли ідею, яку намагалися донести", - прокоментував інший.

"Проблеми клоунадою не вирішуються", - написано в ще одному коментарі.

"Якщо сенс акції треба пояснювати простирадлом тексту, то це не акція. А х**ня якась, простигосподи. Соромно не знати основи акціонізму, дурки", - виступив проти користувач акції Pussy Riot.

Але є й ті, хто підтримав групу.

"Круто! Складно не погодитися з вимогами. Дівки з яйцями", - написано в коментарі.

"Молодці", - прокоментував користувач.

Скріншоти коментарів (facebook.com/wearepussyriot)

Варто відзначити, що 15 липня відбувся фінальний матч за перше і друге місця у чемпіонаті світу з футболу між Францією та Хорватією. Франція перемогла з рахунком 4:2. Це їхня перша перемога за останні 20 років.

Нагадаємо, директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович опублікував карикатуру, яка висміює росіян.

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