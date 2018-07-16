"Ти, твар, хто така?" Опубліковано відео допиту Pussy Riot, які вибігли на поле під час ЧС 2018

Скріншот відео (youtube.com/wearepussyriot)

У мережі з'явився початок допиту скандальної групи

У мережі з'явилося відео початку допиту учасників скандальної російської групи Pussy Riot, які вибігли в поліцейській формі на поле під час фінального матчу на ЧС 2018. Відповідне відео було опубліковано на сторінці видання Grani.ru у Facebook.

Інцидент стався на 52-й хвилині матчу. Учасників схопили і вивели з поля. Як повідомляє видання, були затримані видавець "Медіазони" Петро Верзілов, Ніка Нікульшина, Ольга Курачева і Ольга Пахтусова.

Учасники групи провели акцію під назвою "Мілліціонер вступає в гру" для того, щоб привернути увагу громадськості до певних питань. У них є ряд вимог, які вони хочуть, щоб влада виконали.

Відео: вимоги групи Pussy Riot (youtube.com/wearepussyriot)

Затриманих доставили у відділ поліції "Лужники". У мережу злили відео початку їх допиту.

На кадрах видно двох учасників акції, з якими грубо розмовляє чоловічий голос – по всій видимості, співробітник поліції.

"Наручники мені сюди! На обох! Ти, тварь, хто така?! Прізвище, ім'я, по батькові?! Що, вирішили Росію обіс*ать? А ви знаєте, що Росія за це буде платити штрафні санкції ФІФА?.. Ви Росію підставили", - кричить він.

Затримання Верзилова на фіналі ЧС-2018 Сміття шкодує, що зараз не 37-й рік і не можна розстріляти Peter Verzilov за акцію під час фіналу ЧС-2018. Подробиці: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.271534.html Опубліковано Grani.Uk Неділя, 15 липня 2018 р.

Відео: допит (facebook.com/GraniRu)

На затриманих склали протоколи за статтями за порушення правил поведінки глядачів на офіційних спортивних змаганнях і за незаконне носіння форменого одягу правоохоронних органів.

Користувачі в мережі неоднозначно сприйняли відео з вимогами учасників групи Pussy Riot. Ось що вони пишуть:

"Ви молодці і просто супер!"

"Купка дебілів. Хлопці, якщо ви хочете щось добре сделат - то не треба свято для мільйонів людей псувати і кидати країну на круглу суму штрафу"

"Позорище! Обов'язково потрібно було поднасрать під час чемпіонату?"

"Завдяки вам, та вітрина, яку будували під час ЧС російські влади, впала і розбилася на друзки. А Росія постала у всій своїй непривабливому вигляді - поліцейська держава з ручним керуванням автократа".

Скріншоти коментарів (youtube.com/wearepussyriot)

Раніше ми писали про те, що учасники російської феміністської панк-рок-групи Pussy Riot вибігли на поле під час фінального матчу ЧС 2018 між Францією та Хорватією.

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