"У каждого врача есть истории о чуде": как рождаются "дети из пробирки" в Украине

Фото: Искусственное оплодотворение в Украине (коллаж РБК-Украина)

Почему украинцы не спешат обращаться к репродуктологам, какие главные причины бесплодия и когда стоит идти к врачу - в материале

Каждая 5-я украинская пара имеет трудности с наступлением естественной беременности, и лишь 20% из тех, кто не в состоянии иметь ребенка, обращаются к процедуре искусственного оплодотворения.

Часто помехой тому, чтобы иметь "ребенка из пробирки", становятся деньги, но нередко – даже осуждение окружающих. Как результат нехватки денег, наличия не всегда верных представлений и в целом колебаний женщины или семейной пары, в Украине проводят значительно меньше таких процедур, чем в мире.

Почему так происходит? С какими проблемами сталкиваются такие пары и почему иногда так сложно довериться даже своим родителям? Сколько стоит процедура искусственного оплодотворения в Украине? Как заподозрить бесплодие и когда обращаться к врачу? Ответы на эти и многие другие вопросы – в материале Styler.

"У меня был один шанс на миллион!"

Киевлянка Ирина Бурякова мечтала забеременеть двенадцать лет. По разным причинам это не удавалось. Женщина имеет собственный бизнес, и уже давно мечтала о дочери или сынt. Забеременеть она не могла по “психологическим причинам”, как признается сама женщина. Сейчас ей 41 год. Матерью она стала в 36 лет.

"Я двенадцать лет хотела, но не могла забеременеть. В какой-то момент один на один наложились несколько факторов. К сожалению, я тогда рассталась со своим бойфрендом. С одной стороны, был шанс иметь детей, а с другой - не с кем беременеть!" - вспоминает она.

После долгих раздумий она решила пойти путем донорства и прибегнуть к процедуре искусственного оплодотворения.

"На самом деле мой пример, и я в этом уверена, – это один из самых ярких случаев. У меня был один шанс на миллион! То есть в целом шансы забеременеть с первого раза были довольно малы. Но я была беременна уже через полтора месяца", - рассказывает Ирина Бурякова.

Того факта, что ради желанного материнства Ирина прибегла к процедуре искусственного оплодотворения, она не стеснялась и не боялась чьих-то осуждений. И почему стесняться, если это помогает почувствовать радость материнства?

“Для меня материнство было главным. Ведь иметь ребенка было моей мечтой”, - говорит женщина.

Фото: Ирина Бурякова - женщина, которая стала мамой, прибегнув к процедуре искусственного оплодотворения (пресс-служба)

Нередко врачи говорят женщинам: родите ребенка, и ряд проблем с вашим здоровьем исчезнут. Впрочем, к таким советам следует относиться с осторожностью, говорят специалисты, потому что каждый случай - разный, и требует детальной диагностики. Ведь иногда некоторые недуги "всплывают" именно после, а не до рождения ребенка. По словам Ирины, так было и в ее случае.

"У меня до беременности были проблемы со здоровьем, а потом и сама беременность проходила не так гладко, как хотелось бы. Мне подсаживали два эмбриона, и к сожалению, один ребенок погиб. У меня были проблемы со здоровьем именно после родов: моя печень показывала не лучшие сигналы. Но если ставить на весы те проблемы со здоровьем, с которыми я столкнулась, и сам факт материнства, то я безусловно выбрала бы материнство. Я счастлива, потому что воспитываю дочь, и это самое главное", - уверена женщина.

"Нельзя сказать, что это простой путь. Но оно того стоит"

Во время беременности женщине приходилось справляться со стрессовыми ситуациями, вспоминает Ирина Бурякова.

"Были сложные моменты. Например, все помнят 2013 год, когда у нас по всей стране прошли сильные снегопады, когда машины не могли проехать и увязали в снегу. Того дня у меня началось кровотечение, но я не смогла обратиться к врачу, потому что скорые из-за снега тоже не ехали. Надо было как-то себя спасать самой. Я не знала, жива тогда была моя ребенок. Это ужасное чувство, которое просто не передать словами!" - вспоминает она.

По словам женщины, в тот момент врач давал ей советы по телефону, какие препараты принимать и какие уколы делать, чтобы остановить кровотечение. Тогда она испытала самый большой страх во время беременности, признается она.

"Но, тем не менее, сейчас я очень счастлива, что медицина ушла настолько вперед, что мы можем реализовать свое материнство! Я каждой клеточкой своего организма хотела не просто быть матерью, но и почувствовать, как это – вынашивать ребенка, чувствовать, как ребенок в тебе растет, рожать его а потом держать ее на руках. Я желаю каждой женщине это почувствовать! Да, сложности будут. Нельзя сказать, что это простой путь. Но оно того стоит, это сто процентов", - уверена Ирина Бурякова.

"У каждого врача есть истории о чуде, и надо верить, что оно произойдет именно с вами"

Искусственное оплодотворение - “народное название” медицинских методов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Согласно определению Всемирной организации здравоохранени, вспомогательные репродуктивные технологии или ВРТ – это методы терапии бесплодия, при которых оплодотворение достигается вне организма человека в лабораторных условиях.

К сожалению, иногда в украинском социуме к женщинам, которые решаются иметь "детей из пробирки" относятся предвзято, даже безо всяких объективных для этого причин, говорит Светлана Дегтярева, президент Ассоциации доверия "Дети будут!".

"Если вы решитесь на эту процедуру, всегда найдется кто-то, кто будет это обсуждать или осуждать, и никуда от этого не деться. Но такое решение надо принять лично вам, а не кому-то другому. Очень хорошо, если у вас будет чья-то поддержка. Причем не обязательно мужчины. Желательно иметь поддержку любого человека! Женщина должна помнить: если она обращается ко вспомогательным репродуктивным технологиям, а социум мешает реализовать это желание, это не должно огорчать и останавливать, потому что в таком решении женщины нет абсолютно ничего плохого и ничего противоречивого", - говорит она.

Фото: По статистике, к методам ВРТ прибегают лишь 20% тех, кто мечтает иметь ребенка, но по каким-то причинам не может получить желанную беременность (pixabay.com)

А вот что делать, если такое решение категорически не поддерживает муж или партнер?

"В данном случае хорошее слово - "партнер". Ведь мужчина и женщина должны друг друга поддерживать и искать компромисс. Если есть такая проблема, возможно, вы не проговорили все моменты детально. Как бы кто к этому не относился, рождение ребенка - это проект, который должен быть рассчитан со всех сторон. Это надо рассчитать с психологической точки зрения, с финансовой. Да, звучит жестко, если сравнивать это с бизнес-планом, но так и есть", - обращает внимание Светлана Дегтярева.

По ее словам, совсем другая ситуация, если муж или партнер имеет другие мировоззренческие позиции и взгляды. Например, если он - человек верующий и религиозный.

"Тогда либо вы принимаете его позицию, или ищите другого партнера. Да, это звучит ужасно, но если перед вами цель – материнство, то что еще делать? Конечно, это не гарантия того, что и тогда у вас появятся дети. Даже врачи не всегда могут дать полную картину, потому что каждый организм – индивидуален. Конечно, у каждого врача есть истории о чуде, и надо верить, что оно произойдет именно с вами", - добавляет она.

"В каждом классе, в который пойдет ваш сын или дочь, может быть один ребенок "из пробирки"

Ранее в Украине царил миф о том, что бесплодие – чисто женская проблема. К счастью, сейчас так уже мало кто думает, говорит Валерий Зукин, кандидат медицинских наук, вице-президент Украинской ассоциации репродуктивной медицины.

Количество тех, кто сталкивается с проблемой бесплодия, во всем мире примерно одинаково. Это около 15% супружеских пар.

В мире каждая 8-я пара имеет трудности с наступлением естественной беременности, а в Украине – каждая 5-я.

Фото:”Количество процедур искусственного оплодотворения в Украине ежегодно растет” - Валерий Зукин (пресс-служба)

В Европе и Северной Америке на 1 млн населения проводится 1,5-2 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения. В Украине эта цифра почти в 6 раз ниже и составляет 357 процедур. Впрочем, их количество как в мире, так и в Украине, с каждым годом растет.

"В Украине такой реестр начали вести с 1999 года. Ранее было проведено 1229 циклов, а в 2016 зарегистрировали уже 20 тысяч циклов, то есть не так все и плохо. Но возникает вопрос – сколько детей после циклов ВРТ рождается в Украине? В 2016 году в Украине таких детей родилось более 7,5 тысяч. То есть это уже не редкость. Получается, что в каждом классе, в который пойдет ваш сын или дочь, может быть один ребенок, который появился на свет именно после процедуры искусственного оплодотворения", - говорит Валерий Зукин.

По статистике, к методам ВРТ прибегают лишь 20% тех, кто мечтает иметь ребенка, но по каким-то причинам не может получить желаемую беременность.

"К процедуре доходят в основном те, у кого нет финансовых проблем - менее четверти из тех, кому действительно нужна такая помощь", - констатирует врач.

Сколько стоит процедура искусственного оплодотворения?

В чем основные препятствия проведению процедур экстракорпорального оплодотворения? Прежде всего, помешать может финансовая составляющая, потому что такое лечение практически всегда стоит дорого. Комплекс процедур для искусственного оплодотворения стоит в среднем от 50 до 160 тысяч гривен в разных клиниках Украины. Цена зависит от множества факторов: технологий и препаратов, которые используются, от индивидуальных особенностей организма и возраста женщины.

"Но часто дело не только в деньгах. Еще один фактор – низкая информированность населения о достижениях украинской репродуктивной медицины. А достижений очень много! В-третьих, непонимание возрастных ограничений к лечению. Это, я считаю, самая главная проблема. Потому часто женщины обращаются к нам поздно, когда шансы забеременеть - низкие. Процент женщин, которые обращаются к нам после 40 лет, за последние 10 лету величился с 10 до 20%", - комментирует Зукин.

Часто отказываются от процедуры и по этическим причинам.

"Я бы не сказал, что это не такая уж и большая проблема, но она все же существует. Так или иначе, надо переступать барьер, и не всегда это барьер финансовый. Часто - именно психологический", - добавляет он.

Как заподозрить бесплодие и когда обращаться к врачу?

Чтобы понимать, что это действительно бесплодие, необходимы достоверные подтверждения, говорят врачи. Их получают в результате специальных обследований у врача.

Но когда именно стоит обращаться к специалистам?



Фото: Часто к криоконсервации яйцеклеток прибегают женщины, которые сосредоточены на профессиональной карьере и откладывают рождение ребенка (pixabay.com)

"Один год половой жизни без использования контрацепции и при этом отсутствие беременности – это уже повод обратиться к врачу. Если до 25-27 лет считается один год половой жизни, если женщине - 30-37 лет, то это полгода", - отмечает Валерий Зукин.

По его словам, сейчас все больше пациентов спрашивают, как можно застраховаться от бесплодия в будущем.

"С 2012 года у нас действует услуга консервации яйцеклеток. Есть очень много людей, которые по тем или иным причинам задерживают рождения ребенка. Именно они часто обращаются за консервацией яйцеклеток. Также это те, кто не имеет партнера. Например, к нам пришла женщина, которая хотела сохранить яйцеклетку. Она была замужем. Я спросил ее: "Если вы замужем, то почему бы не иметь детей? Она ответила: "Я не уверена, что хочу детей от этого мужчины". "А почему же вы с ним живете?" "Он такой хороший человек!". Подобные ситуации бывают довольно часто", - добавляет врач.

Часто к сохранению (криоконсервации) яйцеклеток прибегают женщины, которые сосредоточены на профессиональной карьере.

"Сейчас много женщин, которые работают в шоу-бизнесе, возглавляют отделения в банке, рекламные агентства. Для них беременность и роды - "не на часі". Но надо помнить: когда за процедурой ЭКО такая женщина придет в 40-42 года, то в таком возрасте у нее будет гораздо меньше шансов иметь ребенка.

Возраст все-таки имеет значение

Общеизвестным является факт, что с возрастом шансы забеременеть у женщины уменьшаются. С одной стороны, "предел" не так уж и близок, как считалось ранее: в 35-38 лет женщина все же имеет шансы родить здорового ребенка, как считалось ранее.

Однако возможность иметь ребенка напрямую зависит от возраста женщины.

"Шансы забеременеть, конечно, зависят от возраста. Каковы шансы забеременеть, если женщина прибегает к процедурам ЭКО с первого раза? Я приведу данные по нашей клинике, которые, в целом, можно приравнять к общим по стране. В группе женщин до 35 лет вероятность забеременеть после первой процедуры ЭКО составляет 53-55%. Но вот когда женщине 43-45 лет, то эта вероятность будет составлять менее 1%", - подчеркивает Зукин.

Врачу часто приходится объяснять женщинам вероятность рождения у них ребенка в возрасте 42-43 лет.

"Чем старше женщина, тем меньше вероятность. К сожалению, никто в мире эту проблему пока не преодолел".

Какие основные причины бесплодия?

"Согласно статистике, можно выделить несколько основных причин бесплодия. В 50% играет роль "мужской" фактор, около 10% причин связаны с непроходимостью маточных труб, 25-30% - это эндокринные факторы. В частности, поликистоз яичников, эндометриоз. А генетический фактор среди всех причин бесплодия занимает 0,5-1%", - сообщает Валерий Зукин.

Фото: В 50% случаев бесплодия играет роль "мужской" фактор, около 10% причин связаны с непроходимостью маточных труб, 25-30% - эндокринные факторы" - Валерий Зукин (pixabay.com)

В частности, в Украине разрабатывают методики, которые помогают ощутить радость материнства и тем женщинам, причины бесплодия у которых – генетические. Например, в 2017 году Зукин вместе с коллегами заявил о рождении первой в мире ребенка после пронуклеарного переноса.

В данном случае в донорскую яйцеклетку, которая была лишена ядра, перенесли ядра женщины и мужчины. В результате манипуляции получили "реконструированную" яйцеклетку, которая имела генетический набор ядерной ДНК от матери и отца (примерно 25.000 генов) и цитоплазматическое ДНК от донора (37 генов), то есть ребенок имеет "троих родителей". Сейчас в мире - семь таких детей, и шесть из них родились в Украине.

Такое достижение украинских врачей и ученых считают одним из самых значимых в современной репродуктологии Украины и мира.

Военное положение повлияет на уровень рождаемости

Вспоминая события, которые сейчас волнуют украинцев, Валерий Зукин напоминает о введении военного положения. Врач уверен: этот фактор повлияет на уровень рождаемости в Украине.

"Повлияет ли на это военное положение? Безусловно. Сейчас примерно можно подсчитать, что в августе 2019 года количество новорожденных будет ниже, чем за аналогичный период 2018-го года. Я прогнозирую, что оно уменьшится где-то на 5%. Так ли это - сможем убедиться в следующем году", - подчеркивает Зукин.

Чтобы помочь украинским семьям, которые столкнулись с проблемой бесплодия, осуществить мечту о рождении ребенка, Украинская ассоциация репродуктивной медицины и Ассоциация “Дети будут” организовали социальную инициативу “Почути “Мамо!”.

Для борьбы с существующими в обществе предрассудками специалисты создали образовательный ресурс, на котором собрана информация о причинах бесплодия и методах его лечения при помощи репродуктивных технологий.

Напомним, ранее украинская певица Светлана Тарабарова растрогала поклонников фото с новорожденным сыном.

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