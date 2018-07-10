"У кого теперь будете воровать?" В России признались, что украли логотип "Львівської майстерні шоколаду"

Коллаж РБК-Украина

"Московская шоколадная мануфактура" пообещала изменить логотип, но даже не извинилась перед украинцами

Владельцы "Московской шоколадной мануфактуры" признались, что сплагиатили логотип "Львівської майстерні шоколаду". Информация об этом появилась на Facebook-странице российской фабрики.

"Дорогие наши клиенты, друзья! Мы, очевидно, не единственный производитель различных фигур и сувениров из шоколада не только в Москве, а уж тем более в СНГ. Есть компания, логотип которой несколько похож на наш, но был разработан раньше, как оказалось. Это останется на совести нашего аутсорс-дизайнера", - говорится в сообщении.

Скриншот поста (twitter.com/RollPoli)

"Вероятно, схожа и продукция, хотя мы вдохновлялись шоколадными мастерскими Австрии и Бельгии, которые производят инструменты и сувениры из шоколада, да и шоколад мы используем исключительно бельгийский. Так вот, не важно, каким правом и на какой территории защищен логотип данной компании, как товарный знак, как и то, что степень схожести и смешения с нашим не является чем-то само собой разумеющимся. Мы приняли решение в ближайшее время внести изменения в свой логотип. Это честно, и, несмотря на имеющиеся очевидные различия, этих различий будет больше", - добавили в компании.

Правда, пользователи социальных сетей считают, что просто обещания изменить логотип мало.

"Звезда, купола... Какое тут "вдохновение Бельгией и Австрией". Религия и коммунизм не имеют ничего общего с шоколадом, как можно было вообще юзать такой логотип? Жалкая пародия на неповторимую "Львівську майстерню шоколаду", - написал один юзер.

"У кого теперь будете воровать?" - поинтересовался Евгений Васильев.

Скриншот комментариев (facebook.com/moschococom)

Ранее Styler писал о том, что владелец "Львівської майстерні шоколаду" намерен подать в суд на московскую шоколадную фабрику за плагиат логотипа украинской компании.

Видео: РБК-Украина