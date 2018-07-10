"У кого тепер будете красти?" У Росії зізналися, що вкрали логотип "Львівської майстерні шоколаду"

Колаж РБК-Україна

"Московська шоколадна фабрика" пообіцяла змінити логотип, але навіть не вибачилася перед українцями

Власники "Московської шоколадної мануфактури" зізналися, що сплагіатили логотип "Львівської майстерні шоколаду". Інформація про це з'явилася на Facebook-сторінці російської фабрики.

"Дорогі наші клієнти, друзі! Ми, очевидно, не єдиний виробник різних фігур і сувенірів з шоколаду не тільки в Москві, а вже тим більше в СНД. Є компанія, логотип якої дещо схожий на наш, але був розроблений раніше, як виявилося. Це залишиться на совісті нашого аутсорс-дизайнера", - йдеться в повідомленні.

Скріншот поста (twitter.com/RollPoli)

"Мабуть, схожа і продукція, хоча ми надихалися шоколадними майстернями Австрії і Бельгії, які виробляють інструменти та сувеніри з шоколаду, та і шоколад ми використовуємо виключно бельгійський. Так от, не важливо, яким правом і на якій території захищений логотип цієї компанії, як товарний знак, як і те, що ступінь схожості і змішування з нашим не є чимось само собою зрозумілим. Ми прийняли рішення найближчим часом внести зміни в свій логотип. Це чесно, і, незважаючи на наявні очевидні відмінності, цих відмінностей буде більше", - додали в компанії.

Правда, користувачі соціальних мереж вважають, що просто обіцянки змінити лого замало.

"Зірка, купола... Яке тут "натхнення Бельгією та Австрією". Релігія і комунізм не мають нічого спільного з шоколадом, як можна було взагалі юзати такий логотип? Жалюгідна пародія на неповторну "Львівську майстерню шоколаду", - написав один юзер.

"У кого тепер будете красти?" - поцікавився Євген Васильєв.

Скріншот коментарів (facebook.com/moschococom)

Раніше Styler писав про те, що власник "Львівської майстерні шоколаду" має намір подати до суду на московську шоколадну фабрику за плагіат логотипу української компанії.

Відео: РБК-Україна