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Будет суд: в России сплагиатили логотип "Львівської майстерні шоколаду" (фото)

STYLERLIFE        06.07.2018 - 11:52
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Московская шоколадная фабрика использует логотип львовского бренда

Владелец "Львівської майстерні шоколаду" намерен подать в суд на Московскую шоколадную фабрику за плагиат логотипа украинской компании. О сложившейся ситуации бизнесмен, один из основателей холдинга, в который входит мастерская, Андрей Худо написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Друзья, есть ли здесь кто-то из Москвы? Есть вопрос – есть ли "Московская шоколадная фабрика" с таким логотипом в Москве на ул. Нижняя Красносельская, д. 5? Ключевой вопрос - реально ли у нас сКРЫМздили логотип Львівської майстерні шоколаду? Спасибо за достоверную информацию. Воровать, это ж грех. Будем бороться за правду!" – отметил Худо.

Фото: Плагиат (facebook.com/akhudo)

Скриншот поста (facebook.com/akhudo)

Скриншот комментариев (facebook.com/akhudo)

Он сообщил в комментарии изданию Liga.net, что подавать в суд на российскую компанию намерен точно не в РФ.

"Надо изучить вопрос подробнее. Стоит судиться там, где действует международное право, и решение можно воплотить в жизнь. Интеллектуальная собственность у нас запатентована", – подчеркнул Худо.

Ранее сообщалось, что "Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта".

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Теги: Россия, Львов, суд, плагиат, шоколад
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