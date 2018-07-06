Буде суд: у Росії сплагіатили логотип "Львівської майстерні шоколаду" (фото)

Московська шоколадна фабрика використовує логотип львівського бренду

Власник "Львівської майстерні шоколаду" має намір подати до суду на Московську шоколадну фабрику за плагіат логотипу української компанії. Про ситуацію, що склалася, бізнесмен, один із засновників холдингу, в який входить майстерня, Андрій Худо написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Друзі, чи є тут хтось з Москви? Є питання – чи є "Московська шоколадна фабрика" з таким логотипом у Москві на вул. Нижня Красносільська, д. 5? Ключове питання - чи реально у нас зКРИМздили логотип Львівської майстерні шоколаду? Дякуємо за достовірну інформацію. Красти, то ж гріх. Будемо боротися за правду!" – зазначив Худо.

Фото: Плагіат (facebook.com/akhudo)

Скріншот поста (facebook.com/akhudo)

Скріншот коментарів (facebook.com/akhudo)

Він повідомив у коментарі виданню Liga.net, що подавати в суд на російську компанію має намір точно не в РФ.

"Треба вивчити питання детальніше. Варто судитися там, де діє міжнародне право, і рішення можна втілити в життя. Інтелектуальна власність у нас запатентована", – підкреслив Худо.

Раніше повідомлялося, що "Киевхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт".

Несподівані факти про персики (відео: STYLER,rbc.ua)