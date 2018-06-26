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"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"

STYLERLIFE        26.06.2018 - 18:34
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Компания решила отсудить право на использование элементов дизайна упаковки

ПАО "Киевхлеб" будет судиться с кондитерской корпорацией Roshen. Предприятие подало иск в Хозяйственный суд Киева с требованием оставить за собой право на использование изображения для упаковки популярного в Украине "Киевского торта". Об этом сообщается в соответствующем постановлении суда от 14 июня, передает "24 канал".

"Киевхлеб" обратился в суд с иском против Рошен, в частности, против киевской кондитерской фабрики "Рошен", с просьбой оставить за собой право единого пользования на изображение некоторых элементов. Речь идет о верхней этикетке в форме круга, которая содержит композицию из графических элементов в виде листьев каштана со спелыми плодами, а также надписи "Киевский торт", выполненной старославянским или подобным шрифтом и буквами красного или белого цвета на белом фоне или ленте красного цвета.

Помимо того, по данным издания, предметом иска является боковая этикетка в форме прямоугольника с изображением орнамента.

Поводом для судебных разбирательств стали многочисленные судебные иски компании Рошен, которая нарушает законодательство Украины, регулирующее право предварительного пользователя, с попыткой запретить компании "Киевхлеб" использовать как название "Киевский торт", так и элементы дизайна упаковки.

В компании "Киевхлеб" отмечают, что предприятие производит "Киевский торт" еще с 1967 года. Однако стоит отметить, что на данный момент "Киевхлеб" знаменитые торты не производит.

Судебное разбирательство назначено на 5 июля.

Скриншот (court.gov.ua)

Стоит отметить, что Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Киевский булочно-кондитерский комбинат (входит в холдинг "Киевхлеб") на 326 тысяч гривен за использование упаковки, похожей по оформлению на аналогичную продукцию Roshen.

В январе 2018 года суд запретил "Киевхлебу" использовать упаковку торта "Сказочный ключик", оформление которой повторяло упаковку торта "Золотой ключик" от Roshen.

Скриншот (amc.gov.ua)

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Теги: еда, суд, рошен, Киевхлеб
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