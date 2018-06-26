"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"

Компанія вирішила відсудити право на використання елементів дизайну упаковки

ПАТ "Київхліб" буде судитися з кондитерською корпорацією Roshen. Підприємство подало позов у Господарський суд Києва з вимогою залишити за собою право на використання зображення для упаковки популярного в Україні "Київського торта". Про це повідомляється у відповідній ухвалі суду від 14 червня, передає "24 канал".

"Київхліб" звернувся в суд з позовом проти Рошен, зокрема, проти київської кондитерської фабрики "Рошен", з проханням залишити за собою право єдиного користування на зображення деяких елементів. Мова йде про верхню етикетку у формі кола, яка містить композицію з графічних елементів у вигляді листя каштана зі стиглими плодами, а також напису "Київський торт", виконаного старослов'янським або подібним шрифтом і літерами червоного чи білого кольору на білому тлі або стрічці червоного кольору.

Крім того, за даними видання, предметом позову є бічна етикетка у формі прямокутника із зображенням орнаменту.

Приводом для судових розглядів стали численні судові позови компанії "Рошен", яка порушує законодавство України, що регулює право попереднього користувача, зі спробою заборонити компанії "Київхліб" використовувати як назву "Київський торт", так і елементи дизайну упаковки.

У компанії "Київхліб" відзначають, що підприємство виробляє "Київський торт" ще з 1967 року. Однак варто зазначити, що на даний момент "Київхліб" знамениті торти не виготовляє.

Судовий розгляд призначено на 5 липня.

Скріншот (court.gov.ua)

Варто відзначити, що Антимонопольний комітет України оштрафував Київський булочно-кондитерський комбінат (входить в холдинг "Київхліб") на 326 тисяч гривень за використання упаковки, схожої за оформленням на аналогічну продукцію Roshen.

У січні 2018 року суд заборонив "Київхлібу" використовувати упаковку торта "Казковий ключик", оформлення якої повторювало упаковку торта "Золотий ключик" від Roshen.

Скріншот (amc.gov.ua)

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