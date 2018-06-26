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Чем кормят в поездах: появились первые отзывы пассажиров

STYLERLIFE        26.06.2018 - 13:30
Фото: Питание в поездах (facebook.comKravtsov.Evg)
Фото: Питание в поездах (facebook.comKravtsov.Evg)

В меню есть курица "Цезарь"

Пассажиры рассказали о своих впечатлениях после того, как попробовали анонсированные обеды в железнодорожных поездах. Свои отзывы опубликовал ужгородский общественный деятель Владимир Феськов на странице в Facebook.

Он рассказал, что увидел проспект, в котором есть перечень всех блюд и номер телефона, по которому можно заказать еду.

"Я увидел проспект, в нем расписаны все услуги, предоставляемые по питанию, а сзади телефонный номер, по которому я позвонил. Девушка с приятным голосом спросила, что я хочу. Буквально через 5 минут девушка пришла с термосумкой и переносным кассовым аппаратом", - рассказал Феськов.

В меню есть три первых блюда, три основных, а также сэндвичи, снеки, сладости и напитки.

Курица "Цезарь" в нежном соусе, картофель пюре и вода обойдется в 91 гривну. Самое дорогое горячее блюдо стоит 72 гривны. Супы в среднем – около 40 гривен. Чизкейк -37 гривен. Дешевле всего стоит круассан – 18 гривен.

"Все питание сохраняется в специальных термобоксах. В этих термобоксах есть хладагент и термометр. Эти хладагенты поддерживают температуру до +6 градусов. Вся продукция готова, термо-упакована. То есть прямого доступа к продуктам у нас нет, мы просто их разогреваем в упаковке", - рассказали стюарты-официанты.

 

Скриншот фото (facebook.com/volodymyr.feskov)

Питание в поездах запустили в тестовом режиме 18 июня. Тестировать будут на протяжении 3 месяцев в 4 поездах: в направлении из Киева в Ужгород, Ивано-Франковска и Мариуполя.

Выбрать любое блюдо из меню можно и заранее, оплатив его при покупке билета.

Скриншот поста (facebook.com/volodymyr.feskov)

Кстати, в сети показали, чем будут кормить пассажиров "Укрзализныци".

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Теги: еда, поезд, Укрзализныця
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