Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В сети показали, чем будут кормить пассажиров "Укрзализныци" (фото)

STYLERLIFE        12.06.2018 - 16:19
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Услуга полноценного питания появился с 18 июня

В пассажирских поездах "Укрзализныци", который курсируют в ночное время, 18 июня появится услуга полноценного питания. О том, что будет в меню, рассказал исполняющий обязанности председателя госкомпании Евгений Кравцов в Facebook.

Фото: Меню в поездах (facebook.com/Kravtsov.Evg)

Так, было разработано специальное меню, состоящее из горячих блюд и перекусов. На отдельных маршрутах будет доступен полноценный завтрак и горячий обед, в том числе первые и вторые блюда.

 

Фото: Питание в поездах (facebook.com/Kravtsov.Evg)

"Вместо борща пока гаспачо, но есть еще два вида первых блюд, вкусные обеды и натуральные чаи и кофе… Приобрести ланч-боксы можно будет уже при онлайн-покупке билета. Впоследствии такую функцию планируем ввести и для других позиций из меню. Заказ можно оформить на пассажирское место по телефону, через официанта-стюарда или непосредственно в специально оборудованном сервисном купе", - написал Кравцов.

 

Фото: Питание в поездах (facebook.com/Kravtsov.Evg)

"Меню будет зависеть от сезонности, еще планируем добавить и украинских блюд. Ассортимент соответствует самым высоким стандартам, а упаковка будет подлежать повторной переработке", - добавил он.

Пассажиры могут выбрать готовые ланч-боксы или отдельное блюдо из меню. Наборы стоят от 95 до 115 грн.

Тестирование начнется в поездах №81 Киев - Ужгород, №104 Киев - Мариуполь, №7 Киев - Ивано-Франковск, №749 Киев - Ивано-Франковск.

Скриншот поста (facebook.com/Kravtsov.Evg)

Ранее сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци".

"Поезд "Львов - Херсон", 12 вагон. Такого вежливого проводника я еще в жизни не видел: каждому помогает выйти, принимает. Кстати, желает всего наилучшего. У меня культурный шок. Уважаемые львовяне, кто узнает этого дядю, скажите ему, что он лучший", - написал пользователь Юрий Катыхин на своей странице в Facebook.

Срочная новость за 12 июня

Вагоны-"скотовозки": львовяне возмущены состоянием электричек "Будете ехать?": проводник поезда предложил свои услуги на популярном онлайн-сервисе
Теги: Укрзализныця
Опальная Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке (видео)
В сети показали невероятные фото Бердянской косы с высоты птичьего полета
Юная украинская пианистка победила на конкурсе в Милане
В Карпатах зацвела Червона рута (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь