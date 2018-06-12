В сети показали, чем будут кормить пассажиров "Укрзализныци" (фото)

Услуга полноценного питания появился с 18 июня

В пассажирских поездах "Укрзализныци", который курсируют в ночное время, 18 июня появится услуга полноценного питания. О том, что будет в меню, рассказал исполняющий обязанности председателя госкомпании Евгений Кравцов в Facebook.

Фото: Меню в поездах (facebook.com/Kravtsov.Evg)

Так, было разработано специальное меню, состоящее из горячих блюд и перекусов. На отдельных маршрутах будет доступен полноценный завтрак и горячий обед, в том числе первые и вторые блюда.

Фото: Питание в поездах (facebook.com/Kravtsov.Evg)

"Вместо борща пока гаспачо, но есть еще два вида первых блюд, вкусные обеды и натуральные чаи и кофе… Приобрести ланч-боксы можно будет уже при онлайн-покупке билета. Впоследствии такую функцию планируем ввести и для других позиций из меню. Заказ можно оформить на пассажирское место по телефону, через официанта-стюарда или непосредственно в специально оборудованном сервисном купе", - написал Кравцов.

Фото: Питание в поездах (facebook.com/Kravtsov.Evg)

"Меню будет зависеть от сезонности, еще планируем добавить и украинских блюд. Ассортимент соответствует самым высоким стандартам, а упаковка будет подлежать повторной переработке", - добавил он.

Пассажиры могут выбрать готовые ланч-боксы или отдельное блюдо из меню. Наборы стоят от 95 до 115 грн.

Тестирование начнется в поездах №81 Киев - Ужгород, №104 Киев - Мариуполь, №7 Киев - Ивано-Франковск, №749 Киев - Ивано-Франковск.

Скриншот поста (facebook.com/Kravtsov.Evg)

Ранее сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци".

"Поезд "Львов - Херсон", 12 вагон. Такого вежливого проводника я еще в жизни не видел: каждому помогает выйти, принимает. Кстати, желает всего наилучшего. У меня культурный шок. Уважаемые львовяне, кто узнает этого дядю, скажите ему, что он лучший", - написал пользователь Юрий Катыхин на своей странице в Facebook.

Срочная новость за 12 июня