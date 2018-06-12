У мережі показали, чим годуватимуть пасажирів "Укрзалізниці" (фото)

Послуга повноцінного харчування з'явився з 18 червня

У пасажирських поїздах "Укрзалізниці", який курсують в нічний час, 18 червня з'явиться послуга повноцінного харчування. Про те, що буде в меню, розповів виконуючий обов'язки голови держкомпанії Євген Кравцов в Facebook.

Фото: Меню в поїздах (facebook.com/Kravtsov.Evg)

Так, було розроблено спеціальне меню, що складається з гарячих страв і перекусів. На окремих маршрутах буде доступний повноцінний сніданок і гарячий обід, в тому числі перші і другі страви.

Фото: Харчування в поїздах (facebook.com/Kravtsov.Evg)

"Замість борщу поки гаспачо, але є ще два види перших страв, смачні обіди і натуральні чаї та кава... Придбати ланч-бокси можна буде вже при онлайн-купівлі квитка. Згодом таку функцію плануємо ввести і для інших позицій з меню. Замовлення можна оформити на пасажирське місце по телефону, через офіціанта-стюарда або безпосередньо в спеціально обладнаному сервісному купе", - написав Кравцов.

Фото: Харчування в поїздах (facebook.com/Kravtsov.Evg)

"Меню буде залежати від сезонності, ще плануємо додати і українських страв. Асортимент відповідає найвищим стандартам, а упаковка підлягатиме повторній переробці", - додав він.

Пасажири можуть вибрати готові ланч-бокси або окрему страву з меню. Набори коштують від 95 до 115 грн.

Тестування розпочнеться об поїздах №81 Київ - Ужгород, №104 Київ - Маріуполь, №7 Київ - Івано-Франківськ, №749 Київ - Івано-Франківськ.

Скріншот поста (facebook.com/Kravtsov.Evg)

Раніше мережу здивував сервіс в поїзді "Укрзалізниці".

"Поїзд "Львів - Херсон", 12 вагон. Такого важливого провідника я ще в житті не бачив: кожному допомагає вийти, приймає. До речі, бажає всього найкращого. У мене культурний шок. Шановні львів'яни, хто впізнає цього дядька, скажіть йому, що він кращий", - написав користувач Юрій Катіхін на своїй сторінці в Facebook.

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