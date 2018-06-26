Чим годують у поїздах: з'явилися перші відгуки пасажирів

В меню є курка "Цезар"

Пасажири розповіли про свої враження після того, як спробували анонсовані обіди в залізничних поїздах. Свої відгуки опублікував ужгородський громадський діяч Володимир Феськов на сторінці Facebook.

Він розповів, що побачив проспект, в якому є перелік усіх страв і номер телефону, за яким можна замовити їжу.

"Я побачив проспект, в ньому розписані всі послуги, що надаються по харчуванню, а позаду номер, за яким я подзвонив. Дівчина з приємним голосом запитала, що я хочу. Буквально через 5 хвилин дівчина прийшла з термосумкою і переносним касовим апаратом", - розповів Феськов.

У меню є три перші страви, три основних, а також сендвічі, снеки, солодощі та напої.

Курка "Цезар" в ніжному соусі, картопля пюре і вода обійдеться в 91 гривню. Найдорожче гаряче блюдо коштує 72 гривні. Супи в середньому – близько 40 гривень. Чізкейк -37 гривень. Найдешевше коштує круасан – 18 гривень.

"Все харчування зберігається в спеціальних термобоксах. У цих термобоксах є холодоагент і термометр. Ці холодоагенти підтримують температуру до +6 градусів. Вся готова продукція термо-упакована. Тобто прямого доступу до продуктів у нас немає, ми просто їх розігріваємо в упаковці", - розповіли стюарти-офіціанти.

Скріншот фото (facebook.com/volodymyr.feskov)

Харчування в поїздах запустили в тестовому режимі 18 червня. Тестувати будуть протягом 3 місяців 4 поїздах: в напрямку з Києва на Ужгород, Івано-Франківська та Маріуполя.

Вибрати будь-яку страву з меню можна і заздалегідь сплативши її при купівлі квитка.

Скріншот поста (facebook.com/volodymyr.feskov)

До речі, у мережі показали, чим будуть годувати пасажирів "Укрзалізниці".

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