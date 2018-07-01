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"У кого-то болельщики, у кого-то боль": журналист указал на различия между Украиной и Россией

STYLERLIFE        01.07.2018 - 14:25
Фото: Марш военнослужащих (Виталий Носач, Styler.rbc.ua)
Фото: Марш военнослужащих (Виталий Носач, Styler.rbc.ua)

Во Львове прошло шествие бойцов с фото погибших на Донбассе друзей

Пользователей сети поразило торжественное шествие украинских военнослужащих с Донбасса с фотографиями погибших там побратимов на фоне проводимого в России Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook.

"У кого-то болельщики, у кого-то боль. Между двумя этими мирами, лживым и настоящим, — пропасть. Львов. Бойцы 80-й бригады маршируют с портретами своих товарищей, павших в войне со страной-террористом, принимающей ЧМ по футболу", - сказал он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Следует уточнить, что в мероприятии взяло участие более тысячи украинских военнослужащих. По мнению пользователей сети, этот момент граничил "между слезами боли и радости".

Видео: шествие бойцов во Львове (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

"То чувство, когда неимоверная боль граничит со слезами радости. Наша жизнь сейчас", - сказала пользователь Валентина Шатовий.

"Героям Слава", - сказал юзер Зоя Леухина.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Напомним, 30 июня, украинские военнослужащие устроили торжественное шествие улицами Львова в честь возвращения из зоны проведения боевых действий.

"В 10:00 от военной части на Стрийской, где размещалась 80-ая отдельная десантно-штурмовая бригада, колонна военных двинулась по улице Героев Майдана, дальше через Сахарова-Коперника до проспекта Свободы", - говорится в сообщении.

Более того, журналисты уточнили, что в 11:00 возле памятника Шевченко прошла тожественная церемония встречи военных.

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Теги: бойцы, ООС, АТО, Донбасс
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