"У когось вболівальники, у когось біль": журналіст вказав на відмінності між Україною і Росією

У Львові пройшла хода бійців з фото загиблих на Донбасі друзів

Користувачів мережі вразилоа урочиста хода українських військовослужбовців з Донбасу з фотографіями загиблих там побратимів на тлі проведення в Росії Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомив журналіст Айдер Муждабаєв на своїй сторінці в Facebook.

"У когось вболівальники, у когось біль. Між двома цими світами, фальшивим і справжнім, — прірва. Львів. Бійці 80-ї бригади марширують з портретами своїх товаришів, полеглих у війні з країною-терористом, яка приймає ЧС з футболу", - сказав він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Слід уточнити, що в заході взяло участь більше тисячі українських військовослужбовців. На думку користувачів мережі, цей момент межував "між сльозами болю і радості".

Відео: хода бійців у Львові (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

"Те почуття, коли неймовірна біль межує зі сльозами радості. Наше життя зараз", - сказала користувач Валентина Шатовий.

"Героям Слава", - сказав юзер Зоя Леухіна.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Нагадаємо, 30 червня, українські військовослужбовці влаштували урочисту ходу вулицями Львова на честь повернення із зони проведення бойових дій.

"О 10:00 від військової частини на Стрийській, де розміщувалася 80-а окрема десантно-штурмова бригада, колона військових рушила по вулиці Героїв Майдану, далі через Сахарова-Коперника до проспекту Свободи", - йдеться в повідомленні.

Більше того, журналісти уточнили, що в 11:00 біля пам'ятника Шевченку пройшла урочиста церемонія зустрічі військових.

Загиблі герої травня 2018-ого (video.rbc.ua)