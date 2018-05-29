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"У меня нет планов на лето из-за войны": о чем пишут в сочинениях дети на оккупированном Донбассе

STYLERLIFE        29.05.2018 - 15:57
Фото: Война на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: Война на Донбассе (mil.gov.ua)

Дети вынуждены выживать в жестких условиях

В сети показали, о чем пишут сочинения про планы на лето дети с оккупированного боевиками Донбасса. Отрывки опубликовал на своей Facebook-странице заместитель главы Нацполиции Вячеслав Амброськин.

"Утром прочитал три листа школьных сочинений о планах на лето, которые написали дети на оккупированной русскими наемниками территории Донбасса. В этих письмах жуткие слова: "... планов никак не могу строить, так как не знаю, что будет завтра", "у меня нет планов на лето из-за войны" и "а хочется, чтоб как у всех ребят, где нет войны", - цитирует детей Амброськин.

Надо сделать все возможное для освобождения Донбасса, считает Амброськин.

"Эти слова - это настоящее тысяч наших детей на оккупированной территории, а также детей, которые вынуждены проживать на линии разграничения. Ни в чем не повинных детей, наших граждан Украины. Будущее, которое мы должны защищать. В этой войне можно победить только, когда все объединятся ради мира, ради того, чтобы наши дети не писали в своих школьных сочинениях "главные мои планы - выжить". Надо сделать все возможное, чтобы скорее освободить наши города и села от террористических группировок", - написал замглавы Нацполиции.

Скриншот (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Напомним, что учитель погибшей на Донбассе украинки рассказал о последнем дне ее жизни.

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Теги: Донбасс
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