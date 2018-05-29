"У мене немає планів на літо через війну": про що пишуть у творах діти на окупованому Донбасі

Діти змушені виживати в жорстких умовах

У мережі показали, про що пишуть твори про плани на літо діти з окупованого бойовиками Донбасу. Уривки опублікував на своїй Facebook-сторінці заступник голови Нацполіції В'ячеслав Амброськин.

"Вранці прочитав три листа шкільних творів про плани на літо, які написали діти на окупованій російськими найманцями території Донбасу. У цих листах страшні слова: "... планів ніяк не можу будувати, так як не знаю, що буде завтра", "у мене немає планів на літо з-за війни" і "а хочеться, щоб як у всіх дітей, де немає війни", - цитує дітей Амброськин.

Треба зробити все можливе для звільнення Донбасу, вважає Амброськин.

"Ці слова - це справжнє тисяч наших дітей на окупованій території, а також дітей, які змушені проживати на лінії розмежування. Ні в чому не винних дітей, наших громадян України. Майбутнє, яке ми повинні захищати. В цій війні можна перемогти тільки, коли всі об'єднаються заради миру, заради того, щоб наші діти не писали у шкільних творах "головні мої плани - вижити". Треба зробити все можливе, щоб звільнити наші міста і села від терористичних угруповань", - написав заступник глави Нацполиции.

Скріншот (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

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