Ученые назвали типы людей, более склонных к раку из-за солнца: как защищать кожу

Воздействие солнца считается основным фактором риска развития рака кожи, однако новое исследование показало, что 15,3% людей с меланомой - наиболее серьезная форма онкологической болезни кожи - имеют предрасположенность, связанную с генетикой.

Меланома может быть особенно опасной, если ее не диагностировать на ранней стадии, поскольку она может распространиться на другие части тела, что значительно усложняет ее лечение.

Риск рака кожи зависит от генетики и воздействия солнца

"Ранее считалось, что лишь немногие пациенты с меланомой будут демонстрировать патогенный вариант зародышевой линии в генах предрасположенности к раку, указывающий на наследственный компонент их риска меланомы", - отмечает Джошуа Арбесман, доктор медицинских наук, дерматолог Кливлендской клиники и старший автор исследования.

Наследственные генетические варианты обычно передаются из поколения в поколение, а варианты в определенных генах связаны с различными типами рака.

Например, мутации в генах BRCA связаны с развитием раннего рака молочной железы и рака яичников, но также могут увеличить риск развития меланомы.

Вредные варианты в генах, контролирующих процесс генетической репарации, называемый репарацией несоответствия ДНК, обычно связаны с состоянием, называемым синдромом Линча, когда носители подвергаются повышенному риску развития нескольких типов рака, включая колоректальный рак, в более раннем возрасте, чем можно было бы ожидать, чем люди в основное население.

Как показали результаты исследования, 32,7% обнаруженных генетических вариантов связаны с повышенным риском меланомы. Известно, что оставшиеся две трети обнаруженных вариантов коррелируют с повышенным риском развития рака, но не конкретно меланомы.

Кто более подвержен раку из-за солнца

Также ученые выяснили, что риск рака из-за воздействия солнечных лучей увеличен у определенной категории людей. В частности у светлокожих и светлоглазых, с большим количеством родинок, пишет Entallergyandsinus.

Кожа светлого типа со множеством родинок больше подвержена травмирующему действию ультрафиолетового излучения, соответственно имеет большую вероятность подвергаться повреждениям: от солнечных ожогов до онкологических образований.

Выяснилось, что наиболее чувствительна к вредному воздействию солнца кожа у рыжеволосых людей с множеством веснушек и родинок. Для них рекомендуется минимизировать пребывание на солнце.

В целях профилактики также специалисты советую людям из группы риска защищать кожу, используя кремы с высокими цифрами защиты от ультрафиолетовых лучей.