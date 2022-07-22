ua ru
Пт, 22 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ученые выяснили, что слишком долгий сон увеличивает риск развития рака

Новина українською →
Пятница 22 июля 2022 08:19
Ученые выяснили, что слишком долгий сон увеличивает риск развития рака Фото: ученые рассказали о связи сна и рака (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Сон более 10 часов может увеличить риск развития рака у женщин, а также риск смерти от онкологии у обоих полов, показывают результаты недавнего исследования, что было проведено в Японии.

Работа группы ученых опубликована на сайте крупнейшей медицинской библиотеки в мире National Library of Medicine.

Риски от продолжительного или короткого сна

В масштабном исследовании ученые из исследовательской группы по разработке и оценке стратегий профилактики рака в Японии разбирались в связях между продолжительностью сна и заболеваемостью и смертностью от онкологии.

В частности, анализы Японского когортного консорциума авторов научной работы свидетельствуют, что избыточный сон - около и более 10 часов, в отличие от 7-часового сна - связан с повышенной смертностью от рака как у мужчин, так и у женщин, а также с повышенной онкологической заболеваемостью, особенно у женщин.

При этом отмечается, что у женщин в постменопаузе что короткий - 5-часовой, что продолжительный - 10-часовой сон (по сравнению с 7 часами) тоже связан с большей угрозой фатального исхода от рака.

Методы и ход исследования

"Мы оценили связь между продолжительностью сна и заболеваемостью раком и смертностью среди взрослых японцев, используя данные шести популяционных когорт с 271 694 участниками. В течение всего периода наблюдения около 5,9 миллиона человеко-лет мы выявили 40 751 случай рака и 18 323 случая смерти от рака", - говорят исследователи.

Ученые рассчитали характерные для исследования отношения рисков и 95% доверительных интервалов с использованием моделей регрессии пропорциональных рисков Кокса и объединили оценки с помощью метаанализа случайных эффектов.

Как отмечается, полученные данные показывают, что продолжительность сна является важной переменной при раке, что имеет значение для профилактики онкологических заболеваний.

Связь сна и рака

Хотя необходимы дополнительные исследования, эксперты обнаруживают многогранную взаимосвязь сна и рака. Так, пишет SleepFoundation.org, появились доказательства того, что различные компоненты сна - продолжительность, качество, циркадные ритмы и нарушения сна - могут влиять на риск развития онкологического заболевания.

Исследования показали, что люди, которые спят менее 6 часов в сутки, имеют более высокий риск смерти по любой причине, а одно крупномасштабное исследование показало, что люди с коротким сном имеют повышенный риск развития рака.

  • При определенных типах рака короткая продолжительность сна связана с повышенным риском образования полипов толстой кишки, которые могут стать раком.
  • У пожилых людей некоторые исследования связывают сокращение продолжительности сна с более высокой вероятностью рака желудка и обнаруживают потенциальную корреляцию с неходжкинской лимфомой, а также раком щитовидной железы, мочевого пузыря, головы и шеи.

При этом важно обратить внимание, что такие исследования далеки от окончательных. Так, добавим, что в других исследованиях не было обнаружено, что короткий сон влияет на многие виды онкологии, включая рак легких. А некоторые исследования даже обнаружили меньше случаев рака у людей, которые спят менее 7 или 8 часов в сутки.

Во время сна "просыпаются" раковые клетки

Также недавно группа британских ученых по итогам исследования выяснила, что когда люди с раком молочной железы спят, то клетки опухоли чаще попадают в кровь - этот процесс называется метастазированием, говорится в публикации научного журнала Nature.

Так, исследователи обнаружили, что основная часть обнаруженных ими циркулирующих клеток опухоли в образцах крови - почти 80% - появлялась в той порции, которую собирали в 4 часа утра, когда пациенты еще отдыхали.

"Открытие раскрывает некоторые основные физиологические процессы человека, которые до сих пор оставались незамеченными, и может привести к более совершенным способам отслеживания прогрессирования рака", - говорит хронобиолог из Манчестерского университета (Великобритания) Цин-Джун Мэн.

По словам биолога-онколога из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе (Швейцария) Никола Ацето, исследовательское сообщество десятилетиями обсуждает, как циркадные ритмы организма влияют на рак, а благодаря этому исследованию стало ясно, что "опухоли просыпаются, когда пациенты спят".

Также обращается внимание, что еще в 2007 году Международное агентство по изучению рака включило нарушенный циркадный ритм в список "вероятных" канцерогенов после выводов долгосрочных исследований, что люди, работающие в неурочное время, например стюардессы и ночные медсестры, подвержены более высокому риску развития рака молочной железы. Почему это происходит - остается открытым вопросом.

Между тем, Мэн предостерегает от того, чтобы думать о сне как о "враге" для людей с раком молочной железы. Дело в том, что некоторые исследования показали, что люди с онкологией, которые обычно спят менее 7 часов в сутки, подвергаются более высокому риску смерти.

"Это просто означает, что эти клетки предпочитают определенную фазу 24-часового цикла, чтобы попасть в кровоток", - отмечает хронобиолог.

Ранее мы писали о том, что врачи назвали симптом рака, который проявляется утром.

Добавим также, перед этим исследователи рассказали о способе передачи рака от человека к человеку.

Читайте РБК-Украина в Google News
исследователи
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь