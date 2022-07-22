Ученые выяснили, что слишком долгий сон увеличивает риск развития рака

Сон более 10 часов может увеличить риск развития рака у женщин, а также риск смерти от онкологии у обоих полов, показывают результаты недавнего исследования, что было проведено в Японии.

Риски от продолжительного или короткого сна

В масштабном исследовании ученые из исследовательской группы по разработке и оценке стратегий профилактики рака в Японии разбирались в связях между продолжительностью сна и заболеваемостью и смертностью от онкологии.

В частности, анализы Японского когортного консорциума авторов научной работы свидетельствуют, что избыточный сон - около и более 10 часов, в отличие от 7-часового сна - связан с повышенной смертностью от рака как у мужчин, так и у женщин, а также с повышенной онкологической заболеваемостью, особенно у женщин.

При этом отмечается, что у женщин в постменопаузе что короткий - 5-часовой, что продолжительный - 10-часовой сон (по сравнению с 7 часами) тоже связан с большей угрозой фатального исхода от рака.

Методы и ход исследования

"Мы оценили связь между продолжительностью сна и заболеваемостью раком и смертностью среди взрослых японцев, используя данные шести популяционных когорт с 271 694 участниками. В течение всего периода наблюдения около 5,9 миллиона человеко-лет мы выявили 40 751 случай рака и 18 323 случая смерти от рака", - говорят исследователи.

Ученые рассчитали характерные для исследования отношения рисков и 95% доверительных интервалов с использованием моделей регрессии пропорциональных рисков Кокса и объединили оценки с помощью метаанализа случайных эффектов.

Как отмечается, полученные данные показывают, что продолжительность сна является важной переменной при раке, что имеет значение для профилактики онкологических заболеваний.

Связь сна и рака

Хотя необходимы дополнительные исследования, эксперты обнаруживают многогранную взаимосвязь сна и рака. Так, пишет SleepFoundation.org, появились доказательства того, что различные компоненты сна - продолжительность, качество, циркадные ритмы и нарушения сна - могут влиять на риск развития онкологического заболевания.

Исследования показали, что люди, которые спят менее 6 часов в сутки, имеют более высокий риск смерти по любой причине, а одно крупномасштабное исследование показало, что люди с коротким сном имеют повышенный риск развития рака.

При определенных типах рака короткая продолжительность сна связана с повышенным риском образования полипов толстой кишки, которые могут стать раком.

У пожилых людей некоторые исследования связывают сокращение продолжительности сна с более высокой вероятностью рака желудка и обнаруживают потенциальную корреляцию с неходжкинской лимфомой, а также раком щитовидной железы, мочевого пузыря, головы и шеи.

При этом важно обратить внимание, что такие исследования далеки от окончательных. Так, добавим, что в других исследованиях не было обнаружено, что короткий сон влияет на многие виды онкологии, включая рак легких. А некоторые исследования даже обнаружили меньше случаев рака у людей, которые спят менее 7 или 8 часов в сутки.

Во время сна "просыпаются" раковые клетки

Также недавно группа британских ученых по итогам исследования выяснила, что когда люди с раком молочной железы спят, то клетки опухоли чаще попадают в кровь - этот процесс называется метастазированием, говорится в публикации научного журнала Nature.

Так, исследователи обнаружили, что основная часть обнаруженных ими циркулирующих клеток опухоли в образцах крови - почти 80% - появлялась в той порции, которую собирали в 4 часа утра, когда пациенты еще отдыхали.

"Открытие раскрывает некоторые основные физиологические процессы человека, которые до сих пор оставались незамеченными, и может привести к более совершенным способам отслеживания прогрессирования рака", - говорит хронобиолог из Манчестерского университета (Великобритания) Цин-Джун Мэн.

По словам биолога-онколога из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе (Швейцария) Никола Ацето, исследовательское сообщество десятилетиями обсуждает, как циркадные ритмы организма влияют на рак, а благодаря этому исследованию стало ясно, что "опухоли просыпаются, когда пациенты спят".

Также обращается внимание, что еще в 2007 году Международное агентство по изучению рака включило нарушенный циркадный ритм в список "вероятных" канцерогенов после выводов долгосрочных исследований, что люди, работающие в неурочное время, например стюардессы и ночные медсестры, подвержены более высокому риску развития рака молочной железы. Почему это происходит - остается открытым вопросом.

Между тем, Мэн предостерегает от того, чтобы думать о сне как о "враге" для людей с раком молочной железы. Дело в том, что некоторые исследования показали, что люди с онкологией, которые обычно спят менее 7 часов в сутки, подвергаются более высокому риску смерти.

"Это просто означает, что эти клетки предпочитают определенную фазу 24-часового цикла, чтобы попасть в кровоток", - отмечает хронобиолог.