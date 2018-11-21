Учитель тянул за руки: школьник пришел домой со следами побоев

Фото: РБК-Украина

Учитель свою причастность не отрицает

В Тернополе в одной из школ произошел вопиющий инцидент: учитель насильно тянул ребенка за руки, а вечером родители обнаружили у своего сына синяки. Об этом сообщила Елена Прохира в сообществе "Батьки SOS" в социальной сети Facebook.

В сообщении указано: "У сына вечером родители увидели такие синяки на руках. Говорит, что его тянул учитель за руки, он не хотел идти, а занятия уже закончились. Ребенок отстает в развитии, плохо говорит, учится в спецшколе, занимается в реабилитационном центре".

К слову, когда родители решили выяснить ситуацию, поговорив с учителем, тот не стал отрицать, что такое было. Однако ни он, ни руководитель не видят здесь ничего плохого и удивительного.

Фото: (facebook.com/Олена Прохира)

"Соответственно никто не извинился. А руководитель сказал, что соберет совещание, где поставит вопрос о временном отстранении ребенка от занятий, хотя родители против. Кроме того предупредил, что имеет хороших адвокатов. Хочется услышать мнение со стороны по поводу этой ситуации", - указано в посте.

Пользователи мгновенно отреагировали на новость, посоветовав написать заявление в полицию о побоях:

Скриншот комментариев: (facebook.com/Олена Прохира)

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Видео: РБК-Украина