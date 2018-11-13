Первоклассница "вышла" из туалета в окно второго этажа: все подробности

Видео: YouTube/ТСН

В Черновицкой области ученица первого класса выпрыгнула из окна второго этажа школы. Подробности происшествия сообщает ТСН.

Инцидент произошел в Великочуровской СОШ. Первоклассница выпрыгнула из окна второго этажа, так как дверь в туалет заклинило, и она не могла выйти. Девочка спрыгнула с высоты 10 метров. Сначала она упала на козырек, а потом скатилась вниз.

Девочка зашла в кабинку туалета для взрослых и не смогла выйти так как двери заблокировались. Ребенок начал кричать и звать на помощь. Ее услышала учительница второго класса, которая послала коллегу за помощью, а сама попыталась поддержать ученицу.

"Я подошла близко к двери и утешала ее: не плачь, сейчас придут откроют тебе. Стало тихо, я думаю, что же она там притаилась? А когда открыли – не увидели", - рассказала учительница Анна Василаш.

Выяснилось, что первоклассница Катя, увидев открытое окно в уборной, решила выбраться самостоятельно.

"Она головой и спиной ударилась, очень ножки побила, здесь синяки, здесь поцарапано было", - рассказала мама девочки Александра Вирста.

Она объяснила, что Катя боится замкнутых пространств, поэтому и решилась на такой отчаянный поступок.

"Она боится у меня замкнутого пространства, она высоты не боится, но сама оставаться в помещении боится", - пояснила мама.

Девочку госпитализировали в больницу скорой помощи в Черновцах. У нее подозрение на повреждение позвоночника. Катя уже хочет обратно в школу, но медики запретили ей даже вставать с кровати.

"Подозрение на перелом позвонка первой степени. Осевую нагрузку нельзя давать в пределах 3-4 недель", - рассказал врач детского травматологического отделения ЧЛШД Игорь Мандалик.

Руководство школы сразу после инцидента распорядилось закрыть злополучную кабинку туалета и приняли другие средства безопасности.

"Действительно был недостаток в замке небольшой, мы его поправили. Сегодня и по туалетам мы сняли все ручки, чтобы, не дай Бог, не было такого случая, как накануне", - рассказала директор Великокучуровской СОШ Алена Томинець.

Областное управление образования назначило проверку, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. А мама Кати сообщила, что в полицию не хочет обращаться. Она сказала, что хочет побыстрее забыть об этом инциденте.

Скриншоты (YouTube/ТСН)

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Видео: РБК-Украина