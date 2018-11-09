Довела учительница: предсмертную записку девочки нашли через два месяца

Коллаж РБК-Украина

Перед смертью девочка написала пост, в котором упомянула преподавателя

Мама 14-летней школьницы из Харькова Лизы Спиридоновой, которая выпрыгнула из окна 14 этажа в сентябре этого года, рассказала, что обнаружила предсмертную записку дочери. Об этом сообщает издание "Город Х".

Мария Спиридонова рассказала, что недавно ей вернули телефон дочери, который находился в полиции. Женщина смогла восстановить несколько файлов, среди которых обнаружила предсмертное послание Лизы.

"Недавно правоохранители отдали мне телефон дочери – с полностью очищенной памятью. Но я частично сумела восстановить содержимое и нашла письмо – дочь описывает последние 3,5 года жизни и много раз упоминала свою учительницу. Лиза очень ее любила, хотя та издевалась над ней", - рассказала Мария Спиридонова.

Фото: Лиза Спиридонова (Instagram)

Она предположила, что ее дочь решилась на такой поступок из-за конфликта с учительницей. По словам матери, Лиза старалась хорошо учится, до ночи делала домашние задания и очень переживала из-за плохих оценок. А учительница ее унижала, обзывала глупой и занижала отметки.

"Когда дочь училась в 8 классе, я ходила в школу как на работу, все контрольные Лизы проверяли в моем присутствии. Она очень хотела стать врачом, строила планы, после 9 класса собиралась поступать в медколледж, и ей нужны были хорошие оценки в аттестате. В итоге я таки перевела дочь в другую школу. Она сходила туда один раз, познакомилась с новым классом и руководительницей. 3 сентября должна была идти на учебу, а 2-го случилась беда", — вздыхает Мария.

Свою учительницу Лиза вспомнила и в предсмертном посте, который она разместила в Instagram.

Скриншот записи (gx.net.ua)

"За день до смерти дочка звонила этой учительнице. О чем был разговор, я не знаю. Я просила у следствия устроить мне очную ставку с этой женщиной, но мне отказывают. Люди говорят, время лечит... Меня — нет. Каждый день жду, когда откроется дверь и зайдет Лиза. Не могу ни есть, ни спать. Все вокруг говорят "суицид" и от этих слов становится еще больнее. Полиция "расследует" дело — за 2 месяца ни одной экспертизы, только теряются доказательства. Ведь есть конкретный человек, виноватый в смерти моей дочери. Продолжает жить, радоваться, ходить на работу. Может я бы и не узнала правду, случайно не найдя письмо моей доченьки, которое от меня пытались скрыть. Было очень много вопросов, которых уже некому задать. Письмо расставило все точки. Я буду бороться до конца, ведь доведение до самоубийства — это тоже убийство и наказывается законом", - рассказала Мария Спиридонова и сообщила, что с найденным письмом собирается обратиться в прокуратуру.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одесской области несовершеннолетняя девушка покончила с собой.

А также мы рассказывали о том, что в Харькове школьница повесилась на бельевой веревке.

Видео: РБК-Украина