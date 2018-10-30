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Конфликтов с родителями не было, училась хорошо: в Харькове школьница покончила с собой

STYLERЖизнь    30.10.2018 - 12:20
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

О гибели своей несовершеннолетней дочери заявил 47-летний харьковчанин

В Харькове 14-летняя ученица одной из местных школ покончила жизнь самоубийством. Как сообщили в пресс-службе полиции области, девочка повесилась. Тело дочери обнаружил на общем балконе жилого дома отец. 47-летний мужчина тут же вызвал полицию, но на тот момент девочка уже была мертва.

Конфликтов с родителями не было, училась хорошо: в Харькове школьница покончила с собой

Фото с места происшествия (hk.npu.gov.ua)

Правоохранители, прибывшие на место трагедии, пообщались с родителями девочки, которые рассказали, что конфликтов с дочерью у них не было, в школе она училась хорошо и ни о каких намерениях покончить с собой она никому не говорила.

Конфликтов с родителями не было, училась хорошо: в Харькове школьница покончила с собой

Фото с места происшествия (hk.npu.gov.ua)

Правоохранители изъяли с места происшествия вещественные доказательства, выясняют обстоятельства трагедии и не исключают, что школьницу могли убить. Поэтому следователи внесли информацию по данному факту в ЕРДР по части первой статьи 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

Напомним, что недавно женщина из Киева собственноручно утопила своих детей. При этом соседи о горе-матери отзываются хорошо и говорят, что кроме некоторой отстраненности и нелюдимости, в ней не было ничего подозрительного.

Видео: РБК-Украина

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