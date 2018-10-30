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Конфліктів з батьками не було, вчилася добре: в Харкові школярка покінчила з собою

STYLERЖиття    30.10.2018 - 12:20
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Про загибель своєї неповнолітньої дочки заявив 47-річний харків'янин

У Харкові 14-річна учениця однієї з місцевих шкіл покінчила життя самогубством. Як повідомили в прес-службі поліції області, дівчинка повісилася. Тіло доньки виявив на загальному балконі житлового будинку батько. 47-річний чоловік одразу ж викликав поліцію, але на той момент дівчинка вже була мертва.

Конфліктів з батьками не було, вчилася добре: в Харкові школярка покінчила з собою

Фото з місця події (hk.npu.gov.ua)

Правоохоронці, які прибули на місце трагедії, поспілкувалися з батьками дівчинки, які розповіли, що конфліктів з дочкою у них не було, в школі вона вчилася добре і ні про які наміри покінчити з собою вона нікому не казала.

Конфліктів з батьками не було, вчилася добре: в Харкові школярка покінчила з собою

Фото з місця події (hk.npu.gov.ua)

Правоохоронці вилучили з місця події речові докази, з'ясовують обставини трагедії і не виключають, що школярку могли вбити. Тому слідчі внесли інформацію за даним фактом у ЄРДР за частиною першою статті 115 (умисне вбивство) з позначкою "самогубство".

Нагадаємо, що нещодавно жінка з Києва власноруч втопила своїх дітей. При цьому сусіди горе-матері відгукуються добре і кажуть, що крім деякої відстороненості, в ній не було нічого підозрілого.

Відео: РБК-Україна

Новини України Харківсамогубство
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