В Одесской области несовершеннолетняя девушка покончила с собой

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Предсмертной записки девушка не оставила

В Одесской области 16-летняя девушка покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

Трагедия произошла в Саратском районе Одесской области. Тело 16-летней девушки обнаружили во дворе дома, где она проживала. Девушку в петле нашла соседка и позвонила в полицию.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Они тщательно проверили территорию и не обнаружили никаких следов борьбы или признаков насильственного преступления. На теле погибшей девушки также не было обнаружено следов телесных повреждений.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

Следователи изъяли с места происшествия мобильный телефон погибшей девушки, а также устанавливают все обстоятельства инцидента и выясняют причину такого страшного поступка. Предсмертной записки несовершеннолетняя не оставила.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове несовершеннолетняя девушка повесилась на общем балконе общежития, использовав бельевую веревку.

А также мы писали о том, что одноклассники погибшей харьковской школьницы рассказали, что она сменила несколько школ и конфликтовала с родителями.

Видео: РБК-Украина