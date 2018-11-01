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В Одеській області неповнолітня дівчина покінчила з собою

STYLERПодії    01.11.2018 - 17:24
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Передсмертної записки дівчина не залишила

В Одеській області 16-річна дівчина покінчила життя самогубством. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції Одеської області.

Трагедія сталася в Саратському районі Одеської області. Тіло 16-річної дівчини виявили у дворі будинку, де вона проживала. Дівчину в петлі знайшла сусідка та зателефонувала в поліцію.

На місце події виїхали співробітники слідчо-оперативної групи. Вони ретельно перевірили територію і не виявили ніяких слідів боротьби або ознак насильницького злочину. На тілі загиблої дівчини також не було виявлено слідів тілесних ушкоджень.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "самогубство" Кримінального кодексу України.

Слідчі вилучили з місця події мобільний телефон загиблої дівчини, а також встановлюють усі обставини інциденту та з'ясовують причину такого страшного вчинку. Передсмертної записки неповнолітня не залишила.

 

Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Харкові неповнолітня дівчина повісилася на загальному балконі гуртожитку, використавши білизняну мотузку.

А також ми писали про те, що однокласники загиблої харківської школярки розповіли, що вона змінила кілька шкіл і конфліктувала з батьками.

Відео: РБК-Україна

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