Довела вчителька: передсмертну записку дівчинки знайшли через два місяці

Колаж РБК-Україна

Перед смертю дівчинка написала пост, в якому згадала викладача

Мама 14-річної школярки з Харкова Лізи Спірідонової, яка вистрибнула з вікна 14 поверху у вересні цього року, розповіла, що виявила передсмертну записку дочки. Про це повідомляє видання "Місто Х".

Марія Спірідонова розповіла, що нещодавно їй повернули телефон дочки, який знаходився в поліції. Жінка змогла відновити кілька файлів, серед яких виявила передсмертне послання Лізи.

"Нещодавно правоохоронці віддали мені телефон доньки – з повністю очищеною пам'яттю. Але я частково зуміла відновити вміст і знайшла лист – дочка описує останні 3,5 роки життя і багато разів згадувала свою вчительку. Ліза дуже її любила, хоча та знущалася над нею", - розповіла Марія Спиридонова.

Фото: Ліза Спірідонова (Instagram)

Вона припустила, що її дочка зважилася на такий вчинок через конфлікт з вчителькою. За словами матері, Ліза намагалася добре навчатисяя, до ночі робила домашні завдання і дуже переживала через погані оцінки. А вчителька її принижувала, обзивала дурною і занижувала оцінки.

"Коли дочка вчилася в 8 класі, я ходила в школу як на роботу, всі контрольні Лізи перевіряли у моїй присутності. Вона дуже хотіла стати лікарем, будувала плани, після 9 класу збиралася вступати в медколедж, і їй потрібні були гарні оцінки в атестаті. У підсумку я таки перевела дочку в іншу школу. Вона сходила туди один раз, познайомилася з новим класом і керівницею. 3 вересня повинна була йти на навчання, а 2-го сталася біда", — зітхає Марія.

Свою вчительку Ліза згадала і в передсмертному пості, який вона розмістила в Instagram.

Скріншот запису (gx.net.ua)

"За день до смерті дочка дзвонила цій вчителці. Про що була розмова, я не знаю. Я просила у слідства влаштувати мені очну ставку з цією жінкою, але мені відмовляють. Люди кажуть, що час лікує... Мене — ні. Кожен день чекаю, коли відчиняться двері і зайде Ліза. Не можу ні їсти, ні спати. Всі навколо говорять "суїцид" і від цих слів стає ще болючіше. Поліція "розслідує" справу — за 2 місяці жодної експертизи, тільки втрачаються докази. Адже є конкретна людина, винна у смерті моєї дочки. Продовжує жити, радіти, ходити на роботу. Може я б і не дізналася правду, випадково не знайшовши лист моєї донечки, який від мене намагалися приховати. Було дуже багато питань, яких вже нема кому поставити. Лист розставив всі крапки. Я буду боротися до кінця, адже доведення до самогубства — це теж вбивство і карається законом", - розповіла Марія Спірідонова та повідомила, що із знайденим листом збирається звернутися в прокуратуру.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Одеській області неповнолітня дівчина покінчила з собою.

А також ми розповідали про те, що у Харкові школярка повісилася на білизняний мотузці.

Відео: РБК-Україна