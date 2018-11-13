Першокласниця "вийшла" з туалету у вікно другого поверху: усі подробиці

Відео: YouTube/ТСН

У Чернівецькій області учениця першого класу вистрибнула з вікна другого поверху школи. Подробиці події повідомляє ТСН.

Інцидент стався у Великочуровскій ЗОШ. Першокласниця вистрибнула з вікна другого поверху, так як двері в туалет заклинило, і вона не могла вийти. Дівчинка стрибнула з висоти 10 метрів. Спочатку вона впала на козирок, а потім скотилася вниз.

Дівчинка зайшла в кабінку туалету для дорослих і не змогла вийти так як заблокувалися двері. Дитина почала кричати і кликати на допомогу. Її почула вчителька другого класу, яка послала колегу за допомогою, а сама спробувала підтримати ученицю.

"Я підійшла близько до дверей і втішала її: не плач, зараз прийдуть відкриють тобі. Стало тихо, я думаю, що ж вона там причаїлася? А коли відкрили – не побачили", - розповіла вчителька Ганна Василаш.

З'ясувалося, що першокласниця Катя, побачивши відкрите вікно у вбиральні, вирішила вибратися самостійно.

"Вона головою і спиною вдарилася, дуже ніжки побила, тут синці, тут подряпане було", - розповіла мама дівчинки Олександра Вірста.

Вона пояснила, що Катя боїться замкнутих просторів, тому і зважилася на такий відчайдушний вчинок.

"Вона боїться у мене замкнутого простору, вона висоти не боїться, але сама залишатися в приміщенні боїться", - пояснила мама.

Дівчинку госпіталізували до лікарні швидкої допомоги у Чернівцях. У неї підозра на ушкодження хребта. Катя вже хоче назад в школу, але медики заборонили їй навіть вставати з ліжка.

"Підозра на перелом хребця першого ступеня. Осьове навантаження не можна давати в межах 3-4 тижнів", - розповів лікар дитячого травматологічного відділення ЧЛШД Ігор Мандалик.

Керівництво школи відразу після інциденту розпорядилося закрити нещасливу кабінку туалету і прийняли інші засоби безпеки.

"Справді був недолік у замку невеликий, ми його поправили. Сьогодні і по туалетах ми зняли всі ручки, щоб, не дай Бог, не було такого випадку, як напередодні", - розповіла директор Великокучуровской ЗОШ Олена Томінець.

Обласне управління освіти призначило перевірку, щоб з'ясувати всі обставини інциденту. А мама Каті повідомила, що в поліцію не хоче звертатися. Вона сказала, що хоче якомога швидше забути про цей інцидент.

Скріншоти (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стали відомі подробиці загибелі вчительки молодших класів від менінгіту.

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Відео: РБК-Україна