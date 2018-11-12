В Полтаве ребенок получил травму в стоматологическом кабинете

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Девочка была госпитализирована с баротравмой

В Полтаве 10-летняя девочка получила травму во время посещения школьного стоматологического кабинета. Об этом сообщает сайт 0532.ua.

Инцидент произошел в понедельник, 12 ноября в школе №22 города Полтавы. 10-летняя девочка получила контузию из-за того, что в стоматологическом кабинете лопнула бутылка с водой.

"Во всех установках советского образца компрессор, под давлением давая воду, которая содержится в специальной бутылке, позволяет обрабатывать зуб. В старых установках это делали резиновой грушей. Компрессор изъяли. Бутылку изъяли", - сообщил начальник департамента охраны здоровья Полтавского городского совета Сергей Котов.

Как сообщил Котов, в момент происшествия в кабинете находились врачи, медсестра и 10-летняя девочка. Школьницу после инцидента обследовали и обнаружили баротравму. Также пострадали и медсестры стоматологического кабинета.

На данный момент состояние всех пострадавших удовлетворительное и их уже выписали из больницы. Родственники пострадавшего ребенка претензий врачам решили не предъявлять.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Ровно от менингита внезапно умерла учительница начальных классов.

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Видео: РБК-Украина