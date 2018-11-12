У Полтаві дитина отримала травму в стоматологічному кабінеті

Колаж РБК-Україна

Дівчинка була госпіталізована з баротравмою

У Полтаві 10-річна дівчинка отримала травму під час відвідування шкільного стоматологічного кабінету. Про це повідомляє сайт 0532.ua.

Інцидент стався в понеділок, 12 листопада в школі №22 міста Полтави. 10-річна дівчинка отримала контузію через те, що в стоматологічному кабінеті лопнула пляшка з водою.

"У всіх установках радянського зразка компресор, під тиском даючи воду, яка міститься в спеціальній пляшці, дозволяє обробляти зуб. У старих установках це робили гумовою грушею. Компресор вилучили. Пляшку вилучили", - повідомив начальник департаменту охорони здоров'я Полтавської міської ради Сергій Котов.

Як повідомив Котов, у момент події в кабінеті перебували лікарі, медсестра і 10-річна дівчинка. Школярку після інциденту обстежили і виявили баротравму. Також постраждали і медсестри стоматологічного кабінету.

На даний момент стан усіх потерпілих задовільний і їх вже виписали з лікарні. Родичі постраждалої дитини претензій лікарям вирішили не пред'являти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Рівному від менінгіту померла вчителька початкових класів.

Дівчина померла в Рівненській міській лікарні після кількох діб проведених у важкому стані. Швидка привезла вчительку в лікарню в четвер, 8 листопада, а вже 11 листопада дівчина померла.

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Відео: РБК-Україна