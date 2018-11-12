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В колодце под Киевом была обнаружена страшная находка

STYLERПроисшествия    12.11.2018 - 15:41
В колодце под Киевом была обнаружена страшная находка
Коллаж РБК-Украина

Трагическую находку обнаружили в одном из колодцев частного сектора под Киевом

В Киевской области в одном из сел была обнаружена женщина, погибшая при падении в колодец. Трагическое происшествие было зафиксировано в одном из дворов частного сектора в пгт Згуровка, сообщается на сайте ГСЧС в Киевской области.

В колодце под Киевом была обнаружена страшная находка

Фото: Спасатели извлекают из колодца тело женщины (kyivobl.dsns.gov.ua)

Из официальной сводки следует, что 12 ноября в 7:54 в оперативно-диспетчерскую службу Згуровского района поступило сообщение от дежурного местного отделения полиции, о том, что в пгт Згуровка по улице О. Кошевого на территории частного двора в колодце питьевой воды обнаружено тело местной жительницы, 1959 года рождения.

Утопленницу извлекли из колодца при помощи спасательных веревок и штурмовой лестницы. 

На сегодня правоохранительные органы рассматривают самоубийство, как одну из версий трагедии.

Как сообщалось ранее, в Запорожской области спасатели вытащили из глубокого полуразрушенного колодца мальчика. Инцидент произошел в городе Орехово. Предполагается, что ребенок упал туда во время игры. 

Также есть сведения о трагическом происшествии в китайском городе Чунцин, который находится на юго-западе страны. Там пассажирский автобус упал в реку с 60-метрового моста и утонул.

Видео: РБК-Украина 

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