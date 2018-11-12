У колодязі під Києвом була виявлена страшна знахідка

Колаж: РбК Україна

Трагічну знахідку виявили в одному з колодязів приватного сектору під Києвом

У Київській області в одному з сіл була виявлена жінка, загибла при падінні в колодязь.

Як стало відомо, трагічний випадок було зафіксовано у одному з дворів приватного сектора в смт Згурівка, повідомляється на сайті ДСНС Київської області.

Фото: Рятувальники витягають з колодязя тіло жінки (kyivobl.dsns.gov.ua)

З офіційною зведення випливає, що 12 листопада о 7:54 до оперативно - диспетчерської служби Згурівського району надійшло повідомлення від чергового місцевого відділення поліції, про те, що в смт Згурівка по вул. О. Кошового на території приватного двору в колодязі питної води виявлено тіло місцевої жительки, 1959 року народження.

Потопельницю витягли з колодязя за допомогою рятувальних мотузок і штурмової драбини.

На сьогодні правоохоронні органи розглядають, як одну з версій трагедії - самогубство.

Як повідомлялося раніше, в Запорізькій області рятувальники витягли з глибокого напівзруйнованого колодязя хлопчика. Інцидент произошлел в місті Орєхово. Передбачається, що дитина впала туди під час гри.

Також є відомості про трагічну пригоду в китайському місті Чунцин, що на південному заході країни. Там пасажирський автобус впав у річку з 60-метрового мосту і потонув.

Відео: РБК-Україна