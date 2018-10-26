В Ужгороде стоматолог оставил у ребенка в горле иглу: все подробности инцидента

Коллаж РБК-Украина

Два дня врачи не могли найти причину боли в горле у ребенка

Врач-стоматолог ужгородской районной больницы оставил в горле 13-летнего мальчика иглу. Об этом рассказала пользователь Лора Приходько на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что 13-летний мальчик отправился в больницу вместе со своей мамой. Стоматолог осмотрел зуб и занялся его лечением. В частности, он удалил мальчику нервы больного зуба и записал его на повторный прием через неделю.

По возвращению из больницы ребенок пожаловался на боли в горле. При поверхностном осмотре мама ничего не обнаружила, но отправилась с сыном снова к врачу. Почти за сутки она оббегала всех врачей в регионе, в том числе в Ужгороде и в Чопе. Везде их отправляли от одного врача к другому. А врач-стоматолог, который принимал их накануне, отказался осмотреть мальчика и выяснить, что стало источником сильной боли.

В конце концов ЛОР одной из больниц догадался, что ребенку нужно сделать снимок. Врач-рентгенолог увидел на снимке иглу, которую в теле пациента забыл стоматолог и с которой мальчик проходил почти два дня.

Скриншот фото (facebook.com/Лора Приходько)

"Врачи сразу приступили к работе. Иглу наконец-то вытащили. Говорили, что она могла бы попасть в трахею, в легкие. Теперь я хочу узнать, что должен сделать врач, который, вытягивая нерв из зуба, потерял в ребенке в горле иголку с намотанной на нее нервом и даже не заметил этого? А потом, на следующий день, отказался осмотреть ребенка и выяснить, что у него за проблемы", - написала Лора Приходько.

Скриншот поста (facebook.com/Лора Приходько)

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Видео: РБК-Украина