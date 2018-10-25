"Заткнись, а то ударю": в Днепре водитель маршрутки отказался везти школьника

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Мальчик вернулся домой в истерике

В Днепре водитель маршрутного такси отказался везти 13-летнего мальчика, который вечером возвращался с тренировки. Об этом сообщила мама мальчика в Днепропетровской группе "Райончик" в социальной сети Facebook.

Татьяна Коробко рассказала, что ее сын вечером вернулся домой в истерике, так как водитель маршрутки отказался его везти и пригрозил физической расправой. Мальчик был вместе с другом, и они предъявили свои ученические билеты.

"Сегодня мой сын пришел с тренировки в истерике. Водитель маршрутки 107, госномер АЕ 91-78 АА, отказался везти по ученическому, доказывая, что уже уроки давно кончились. Дети (сын ехал с другом) показывали ученический и говорили, что имеют право в будни пользоваться льготой, нельзя в выходные, праздничные и каникулы. На что последовал ответ: заткнись, а то ударю. И это мужик, весом больше 120 кг, говорит щуплому 13-летнему мальчишке, который после занятий в школе, ездит на тренировки, а не шастает по подворотням", - написала женщина.

Скриншот поста (facebook.com/pravdakosiora)

В комментариях пользователи сообщили, что ранее на подобный вопрос было неофициальное разъяснение, что школьное время – это время, которое относится непосредственно к урокам, с 7 утра до 16 часов дня.

Скриншот комментариев (facebook.com/pravdakosiora)

Кстати, ранее мы писали о том, что в Харькове девочку затравили из-за отказа сдать деньги на "сладкий" стол.

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Видео: РБК-Украина