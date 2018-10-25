"Заткнись, а то вдарю": у Дніпрі водій маршрутки відмовився везти школяра

Колаж РБК-Україна

Хлопчик повернувся додому в істериці

У Дніпрі водій маршрутного таксі відмовився везти 13-річного хлопчика, який увечері повертався з тренування. Про це повідомила мама хлопчика в Дніпропетровській групі "Райончик" в соціальній мережі Facebook.

Коробко Тетяна розповіла, що її син увечері повернувся додому в істериці, так як водій маршрутки відмовився його везти і пригрозив фізичною розправою. Хлопчик був разом з другом, і вони пред'явили свої учнівські квитки.

"Сьогодні мій син прийшов з тренування в істериці. Водій маршрутки 107, держномер АЕ 91-78 АА, відмовився везти по учнівському, доводячи, що вже уроки давно скінчилися. Діти (син їхав з другом) показували учнівський і казали, що мають право в будні користуватися пільгою, не можна у вихідні, святкові та канікули. На що була відповідь: заткнись, а то вдарю. І це мужик, вагою більше 120 кг, сказав щуплому 13-річному хлопчику, який після занять у школі, їздить на тренування, а не сновигає по підворіттях", - написала жінка.

Скріншот поста (facebook.com/pravdakosiora)

У коментарях користувачі повідомили, що раніше на подібне питання було неофіційне роз'яснення, що шкільний час – це час, який відноситься безпосередньо до уроків, з 7 ранку до 16 години дня.

Скріншот коментарів (facebook.com/pravdakosiora)

До речі, раніше ми писали про те, що у Харкові дівчинку зацькували з-за відмови здати гроші на "солодкий" стіл.

А також ми показували, що може статися, якщо на пішохідному переході не тримати дитину за руку.

Відео: РБК-Україна