В Ужгороді стоматолог залишив у дитини в горлі голку: всі подробиці інциденту

Колаж РБК-Україна

Два дні лікарі не могли знайти причину болю в горлі у дитини

Лікар-стоматолог ужгородської районної лікарні залишив у горлі 13-річного хлопчика голку. Про це розповіла користувач Лора Приходько на своїй сторінці в Facebook.

Вона повідомила, що 13-річний хлопчик відправився в лікарню разом зі своєю мамою. Стоматолог оглянув зуб і зайнявся його лікуванням. Зокрема, він видалив хлопчикові нерви хворого зуба і записав його на повторний прийом через тиждень.

Після повернення з лікарні дитина поскаржилась на болі в горлі. При поверхневому огляді мама нічого не виявила, але поїхала з сином знову до лікаря. Майже за добу вона оббігала всіх лікарів в регіоні, в тому числі в Ужгороді і Чопі. Скрізь їх відправляли від одного лікаря до іншого. А лікар-стоматолог, який приймав їх напередодні, відмовився оглянути хлопчика і з'ясувати, що стало джерелом сильної болі.

Зрештою ЛОР одній з лікарень здогадався, що дитині потрібно зробити знімок. Лікар-рентгенолог побачив на знімку голку, яку в тілі пацієнта забув стоматолог і з якої хлопчик проходив майже два дні.

Скріншот фото (facebook.com/Лора Приходько)

"Лікарі відразу приступили до роботи. Голку нарешті витягли. Говорили, що вона могла б потрапити в трахею, легені. Тепер я хочу дізнатися, що повинен зробити лікар, який, витягаючи нерв зуба, втратив у дитині в горлі голку з намотаною на неї нервом і навіть не помітив цього? А потім, на наступний день, відмовився оглянути дитину і з'ясувати, що у нього проблеми", - написала Лора Приходько.

Скріншот поста (facebook.com/Лора Приходько)

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Відео: РБК-Україна