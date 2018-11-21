Вчитель тягнув за руки: школяр прийшов додому зі слідами побоїв

Фото: РБК-Україна

Вчитель не заперечує свою причетність

У Тернополі в одній із шкіл стався жахливий інцидент: вчитель силоміць тягнув дитину за руки, а ввечері батьки виявили у свого сина синці. Про це повідомила Олена Прохира у співтоваристві "Бацьки SOS" в соціальній мережі Facebook.

У повідомленні зазначено: "У сина ввечері батьки побачили такі синці на руках. Каже, що його тягнув вчитель за руки, він не хотів йти, а заняття вже закінчилися. Дитина відстає в розвитку, погано говорить, навчається в спецшколі, займається в реабілітаційному центрі".

До речі, коли батьки вирішили з'ясувати ситуацію, поговоривши з учителем, той не став заперечувати, що таке було. Однак ні він, ні керівник не бачать нічого поганого і дивного.

Фото: (facebook.com/Олена Прохира)

"Відповідно ніхто не вибачився. А керівник сказав, що збере нараду, де поставить питання про тимчасове відсторонення дитини від занять, хоча батьки проти. Крім того попередив, що має хороших адвокатів. Хочеться почути думку зі сторони щодо цієї ситуації", - зазначено в повідомленні.

Користувачі миттєво відреагували на новину, порадивши написати заяву в поліцію про побої:

Скріншот коментарів: (facebook.com/Олена Прохира)

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Відео: РБК-Україна