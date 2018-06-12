"Учитесь": в сети показали бойца ООС из Судана, который воюет на Донбассе (фото)

Он сражается против террористов

На Донбассе в рядах Объединенных сил воюет боец из Судана по имени Ахмед. О нем рассказал журналист и волонтер Назар Приходько на своей странице в Facebook, где он также опубликовал снимок военного.

"Это Ахмед. Воин 72-й бригады. Суданец по происхождению, но воюет за Украину, потому что это с 2007 года его родной край. Учитесь те, кто всю жизнь здесь живет и не только не воюет и хотя бы не волонтерствует - на футбол в РФ собрался и вообще "мыжадиннарот, наспоссорилиолигархи", – написал волонтер.

Фото: Боец Ахмед (facebook.com/pumamgo)

Он добавил, что считает Ахмеда гражданином Украины больше, чем тех украинцев, которые собираются поехать на чемпионат мира по футболу в Россию.

"Если меня спросят, кто для мня больше гражданин Украины, суданец Ахмед или "украинец" Василий, который едет на ЧМ – я скажу Ахмед", – резюмировал Приходько.

Скриншот поста (facebook.com/pumamgofacebook.com/pumamgo)

Ранее соцсети всколыхнуло милое фото украинских защитников на передовой.

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