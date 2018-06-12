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"Вчіться": в мережі показали бійця ООС з Судану, який воює на Донбасі (фото)

STYLERLIFE        12.06.2018 - 21:05
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news

Він бореться проти терористів

На Донбасі в рядах Об'єднаних сил воює боєць з Судану на ім'я Ахмед. Про нього розповів журналіст і волонтер Назар Приходько на своїй сторінці в Facebook, де він також опублікував знімок військового.

"Це Ахмед. Воїн 72-ї бригади. Суданець за походженням, але воює за Україну, тому що це з 2007 року його рідний край. Вчіться ті, хто все життя тут живе і не тільки не воює і хоча б не волонтерства - на футбол в РФ зібрався і взагалі "мижадіннарот, наспоссоріліолігархі", - написав волонтер.

Фото: Боєць Ахмед (facebook.com/pumamgo)

Він додав, що вважає Ахмеда громадянином України більше, ніж тих українців, які збираються поїхати на чемпіонат світу з футболу в Росію.

"Якщо мене запитають, хто для мня більше громадянин України, Судан Ахмед або" українець "Василь, який їде на ЧС - я скажу Ахмед", - резюмував Приходько.

Скріншот поста (facebook.com/pumamgofacebook.com/pumamgo)

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Теги: ООС, Боец
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