Угробил жизнь трехлетнего ребенка: пьяному водителю дали "смешной" срок

Апелляционный суд нашел очень много "смягчающих обстоятельств"

Апелляционный суд, который состоялся в конце января, вынес приговор 48-летнему Эйтибару Мирзоеву, который 18 октября 2017 года на трассе Киев-Чоп в селе Колоденка Ровенского района спровоцировал ДТП, в котором погиб 51-летний житель села и 3-летняя девочка. Тяжелые травмы получили еще двое мужчин.

Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и грубо нарушил правила дорожного движения. На автомобиле "Toyota Fortuner" пересек двойную сплошную линию разметки и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2101".

Ровенский районный суд в марте 2018 года приговорил Мирзоева к 5 годам, а затем освободил от назначенного наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком на три года. Однако, не соглашаясь с таким решением суда в части назначенного наказания, приговор обжаловали прокурор и потерпевшая, которая в том дорожно-транспортном происшествии потеряла мужа и внучку.

Эйтибар Мирзоев с адвокатом (фото: rivne.media)

Прокурор просила назначить Эйтибару Мирзоеву наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, однако суд назначил только три года реального наказания с лишением свободы. Об этом сообщает издание Rivne.media.

Суд апелляционной инстанции исходил из того, что обвиняемый признал вину, искренне раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию преступления, полностью возместил материальный ущерб и моральный вред двум потерпевшим.

Кроме того, он совершал активные действия по возмещению морального ущерба потерпевшей, которая обжаловала судебное решение. Судом апелляционной инстанции учтено и то, что Мирзоев женат, имеет на иждивении двух малолетних детей, а также состояние здоровья обвиняемого.

Эйтибар Мирзоев на судебном процессе (фото: rivne.media)

Напомним, водитель, который устроил ДТП на площади Победы в Киеве, в котором погибла женщина, был под воздействием наркотиков. Также мы писали о том, что погибшая оказалась матерью певицы.

Кстати, водитель, что врезался в маршрутку в Одесской области вблизи села Николаевка 31 января, оказался разыскиваемым преступником. В момент ДТП он ехал с ограбления за рулем угнанной машины.