Как ухаживать за клубникой после сбора урожая, чтобы получить больше ягод

Для хорошего плодородия клубники, нужен круглогодичный уход за культурой. После сбора урожая кусты клубники требуют особого ухода для восстановления. При правильном проведении профилактических работ клубника увеличивает плодоношение минимум на 15-30 процентов.

Об уходе рассказали в Telegram -канале "Дача. Сад и огород".

Что делать с клубникой после сбора урожая

Когда клубника отплодоносила, это не значит, что о ней можно забыть до следующего года.

В частности, следует начинать с обрезки усов и листьев. На растении оставляют 2-3 свежих, молодых листа, расположенных в центре.

Также проводится обработка от болезней и вредителей с использованием инсектицидов и фунгицидов. Опрыскиванию подлежат не только сами растения, но и почва между ними. Это позволит снизить риск повторного заражения кустов.

Кроме того, нельзя забывать о поливе и мульчировании. Полив осуществляют в утреннее время, расходуя не менее 10 л на 1 м. Рыхление проводят осторожно, чтобы не повредить растения и корни.

Как ухаживать за клубникой после уборки урожая (freepik)

Чем подкормить клубнику летом:

перегноем;

травяным настоем;

водный раствор помета или навоза;

органические удобрения на основе гумуса;

минеральные комплексные смеси.

После подкормки растения закрываются мульчей, а для зимовки кусты укрывают листьями, хвоей, картофельной ботвой, соломой.

Для укрытия выбирают сухую погоду, иначе слой может слежаться и вызвать образование вредителей и болезней внутри или привести к гнили корней. Слой мульчи, укрывающей растения от морозов должен иметь не менее 7 сантиметров.

Важно помнить, что чем тщательнее будут выполнены работы по уходу за клубникой после плодоношения, то больший урожай ягод можно собрать в следующем году.