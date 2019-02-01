Уход за кожей лица: как поддерживать красоту в домашних условиях

Народные рецепты масок от морщин и полезные советы по уходу за кожей
Молодая и здоровая кожа – мечта каждой женщины. Сохранить упругость и эластичность, придать лицу сияние и свежесть можно не только салонными процедурами, но и в домашних условиях. Рецепты эффективных масок от морщин, а также каким должен быть уход за кожей после 30 – в нашем материале.
Первыми признаками возрастных изменений часто становятся "гусиные лапки". Они образуются из-за того, что кожа вокруг глаз очень тонкая, а подкожный жир в этом месте практически отсутствует.
Чтобы скрыть сеточку морщин в окологлазной области, профессиональные косметологи используют ботокс, филлеры, инъекции. Но и народные рецепты принесут видимый результат, если уход будет регулярным и своевременным.
Эффективные маски от морщин в домашних условиях обязательно содержат увлажняющие и питательные компоненты.
Фото: Для маски используется ромашковый отвар (pixabay.com)
Крахмальная маска с ромашкой. Крахмал называют природным аналогом ботокса, а ромашка отлично справляется с раздражением и припухлостью кожи.
Для приготовления маски используйте половину стакана ромашкового отвара. В нем растворите картофельный крахмал (2 ст. л.) и нанесите на лицо на 15 минут.
Маска с алоэ и желатином. Такой питательный "коктейль" для кожи повысит ее эластичность, ведь желатин является источником коллагена, а алоэ хорошо увлажняет. 1 ч.л. пищевого желатина залейте 1 ч.л. жирной сметаны и оставьте на несколько минут для набухания.
После чего растопите желатин на водяной бане и добавьте 1 ч.л. сока алоэ и 1 ч.л. меда. Хорошо перемешайте, нанесите на кожу под глазами или на все лицо. Дайте маске подсохнуть, затем умойтесь теплой водой.
Фото: Маска с соком алоэ увлажняет кожу (pixabay.com)
Банановая маска подарит коже упругость и ровный цвет. 1 банан разомните вилкой, добавьте 1 ложку растопленного кокосового масла (можно использовать и сливочное). Хорошо перемешайте и нанесите на лицо на 20-30 минут.
Перед использованием домашних масок, проведите заранее тест на чувствительность (нанесите небольшое количество на запястье и подождите 10 минут).
Фото: Мякоть банана подходит для приготовления омолаживающей маски (pixabay.com)
Для сохранения молодости кожи важны не только косметические процедуры, но также питание и образ жизни.
Эффективные маски от морщин в домашних условиях будут отличной профилактикой, а рекомендации по уходу после 30 лет помогут скрыть первые признаки старения - и ваше лицо всегда будет сиять свежестью и красотой.