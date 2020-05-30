Украина скоро откроет границы: как будет работать безвиз

Украина планирует открытие государственных границ с поэтапной отменой карантинных ограничений. Только сегодня Украина со своей стороны уже открыла четыре пункта пропуска на границе с Венгрией. Однако на фоне кризиса украинцы боятся, что вскоре могут измениться условия посещения европейских стран. Эксперты рассказали, как изменится безвиз после открытия границ.

Как считает заместитель главного директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС Катерина Матернова, пандемия коронавируса не имеет автоматического влияния на безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. Об этом пишет "Европейская правда".

"Безвиз, конечно, связан с определенными условиями относительно реформ в сфере верховенства права и так далее, и мы в дальнейшем будем пристально следить за этими процессами. Но не волнуйтесь, нет автоматической связи между пандемией и безвизом. Есть определенные ограничения передвижения и в пределах Шенгенской зоны, и ЕС, но это лишь ограничение передвижения, а не автоматическая связь между режимом безвиза и пандемией", - сказала Матернова.

Как отмечает эксперт, в виртуальном режиме на текущий момент проводится предварительное оценивание в рамках переговоров о подписании Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA).

"На прошлой неделе мы связывались с заместителем министра с украинской стороны господином Качкой, который ведет эти вопросы, и соответствующими коллегами из департаментов Еврокомиссии. И предварительную оценку, о которой мы ранее договорились, мы также проводим виртуально. Мы уже начали этот процесс и увидим, когда эксперты, которые должны осуществить инспекцию на местах в Украине, смогут практически это сделать", - сказала Матернова.

Также заместитель главного директората Европейской комиссии отмечает, что в Европейском союзе пока не ожидают скорого восстановления режима путешествий.

Кроме того, Матернова подчеркнула, что ЕС не ждет момента, когда будет восстановлен режим путешествий, и осуществляет подготовительную работу.

Напомним, что ранее ВР приняла закон, необходимый для внедрения "промышленного безвиза".

Ранее в Еврокомиссии также заявили, что коронавирус не угрожает безвизу ЕС с Украиной.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил безвиз с Северной Македонией.