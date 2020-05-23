Украина сможет вступить в НАТО, даже воюя с Россией: в США нашли решение

Украина и НАТО (иллюстративное фото: flickr.com)

Курт Волкер рассказал, как Украина с оккупированными РФ территориями сможет вступить в НАТО

Россия использует оккупацию Крыма и части Донбасса для не допущения вступления Украины в НАТО. Но есть способ нивелировать такой шантаж.

Об этом заявил американский дипломат, бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер во время дискуссии в рамках "Киевского форума по безопасности".

"Россия хочет не позволить странам, таким как Украина, Грузия, Молдова, вступить в Альянс. И она оккупировала определенные территории в этих странах", - сказал он.

Волкер подчеркнул, что члены НАТО не имеют особого желания принимать в свои ряды страны, в которых есть оккупированные РФ территории, поскольку согласно 5 статье Альянса это автоматически означало бы необходимость воевать с Россией. Дело в том, в данной статье говорится о том, что нападение на любую страну-члена НАТО будет рассматриваться как нападение на весь Альянс.

Американский дипломат отметил необходимость лишить РФ права вето по вступлению стран в Альянс и предложил не применять пятую статью к оккупированным территориям.

"Мы обязуемся первыми не применять силу, чтобы их вернуть, и поддерживать только мирную реинтеграцию этих территорий и восстановления целостности стран, стремящихся вступить в НАТО. Это должно лишить Россию стимулов для продолжения оккупации этих территорий", - заявил Волкер.

Видео: Курт Волкер на Киевском форуме по безопасности рассказал, как Украина с оккупированными РФ территориями может вступить в НАТО

Ранее в мае вице-премьер-министр по вопросам европейской и североатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что наша страна может получить приглашение присоединиться к программе Партнерства расширенных возможностей НАТО уже на следующем заседании Альянса на уровне министров обороны.

Напомним также, что в конце 2019 года Дмитрий Кулеба (занимавший в тот момент пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции) озвучил прогноз, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в Евросоюз.

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Автор: Владимир Костырин